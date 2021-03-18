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【每日焦點】5G Android手機連5G速度領先iPhone 12　Samsung Galaxy A52 5G下周登陸

科技 20:16 2021/03/18

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各手機大廠已推出多款涵蓋不同價位、規格配置的5G手機，究竟哪款手機稱霸最快連網5G榜首？近年中檔智能手機成為熱潮，Samsung更將在本港推出中檔機A52 5G版本，索價3998港元，3月24日正式發售。

各手機大廠已推出多款涵蓋不同價位、規格配置的5G手機，究竟哪款手機稱霸最快連網5G榜首？最新有分析指出，蘋果公司（Apple）去年底推出的iPhone 12系列，儘管在對比5G及4G下載速度時的進步幅度最大，但是iPhone 12的網速仍遠遠不及多款Android手機，甚至沒有被列在速度排名Top 25的名單上。

而三星（Samsung）手機就佔了Top 25名單的六成席位，第一名是三星最新推出的 Galaxy S21 5G，速度達 56Mbps。

【5G手機測速】哪款5G手機連網最快？iPhone 12榜上無名、落後25款Android機

此外，近年中檔智能手機成為熱潮，吸引希望轉機但又不希望大灑金錢的實際型消費者。Samsung更將在本港推出中檔機A52 5G版本，索價3998港元，3月24日正式發售。

Samsung A52 5G配備6GB記憶體、256GB儲存空間，電池容量就有4500mAh。相機方面，採用4鏡頭設計，包括6400萬像素OIS光學防震主鏡頭、1200萬像素超廣角鏡頭、500萬像素微距鏡頭，500萬像素景深鏡頭，前置鏡頭亦達3200萬像素。

【5G電話】Samsung Galaxy A52 5G　索價3998即日預售　3月24正式登陸香港

責任編輯：張寶燕

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