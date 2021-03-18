【網民熱話】拍賣網遇瘋狂講價買家 賣家感心力交萃　嘆「問天地良心全場最平」

不少人都試過網購，近日就有賣家在討論區分享，在網上拍賣平台carousell交易時，遇上一個很貪小便宜的買家，買家問完事主一次能不能再便宜點遭拒絕後，亦多次試圖議價，令他十分憤怒，更稱「開始明白為甚麼有些人情願坐公園都不願上『受氣工』。」

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議價經過：

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帖文一出，引來不少曾在拍賣平台交易過的人提出建議，「對於那些要求多多的人我不會回覆或者封鎖他，我只選那些爽快的人交收」、「你不想浪費時間，可以標明謝絕講價。有甚麼好抱怨呢」、「不用生氣，不回覆就可以」、「如果遇到講價太過分的話我會不回覆當看不見」、「我好多時會寫明不議價，就少了很多白撞的人，如果沒有寫明，又講價太過份，我會直接不回應他」

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責任編輯：黃苑筠