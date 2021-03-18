【新股IPO】360數科證實籌備香港上市 處上市申請前期階段

▲ 360數科首席財務官確認，正籌備在香港上市，處上市申請前期階段。

金融科技公司360數科（美：QFIN）（前稱360金融）在業績電話會上證實，正籌備在香港上市，但目前仍在處理一些技術性的問題，處於上市申請（A1）前期的階段。360數科盤前升1%。

內地媒體報道，360數科首席財務官徐祚立表示，香港交易所對VIE結構等方面的要求與美國有很大的不同，「所以我們需要做一些改變，在某些情況下，在這些新的要求下進行一些小的重組。我們一邊說一邊做，這些過程需要時間，因為其中一些需要監管的批准。一旦我們解決了這些技術問題，我們就會在某種程度上推動上市。」

360數科為人工智能驅動的金融科技平台，旗下產品包括360借條、360小微貸、360分期，為360集團的金融合作夥伴。

360數科在美股的市值達到50億元（約385億港元）。公司上季收入按年增長39%至33.4億元（人民幣，下同），Non-GAAP（非公認會計準則）淨利潤增長155%至13億元。用戶數據方面，截至去年底360數科累計註冊用戶1.63億，按年增加2成，授信用戶3086萬，按年增加25%。

嗶哩嗶哩「B站」9626正招股入場費19959元【下一頁】

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

政府政策如何助中小企於疫情後再出發？

商務及經濟發展局局長邱騰華話你知 （ http：//bit.ly/3vCcS3p ）

想了解更多中小企資訊 ？ 即上 ： http：//eti.hket.com/pc/theme/CEDBSMEFUND/

相關文章：

【新股IPO】百融雲創6608周五招股 一手入場費16060元、集資約39億元

【新股IPO】美佳音6939周四招股 一手入場費2727元

編輯：陳健婷