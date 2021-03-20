【創業兵團】和牛波士以澳洲和牛挑戰凍肉批發市場　多變營商策略助穩腳步

▲ 和牛波士創辦人麥迅婷指出，創業後會出現不同的挑戰，所以營商策略要持續更新。（湯炳強攝）

創業成為風潮，引入海外產品再轉售，成為不少創業者的起步點。本地肉類批發商「和牛波士」，由麥迅婷（Jarita）於2016年成立，從澳洲進口和牛，由主打餐廳的批發業務起，逐步開發自家品牌牛丸等產品，並涉足網店。

品牌在去年新冠肺炎疫情下，生意大增3倍，每月錄大約7位數字銷售額。她分享稱，創業途上不停有新挑戰，她與團隊亦持續修正營商策略，以免被市場淘汰。

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Jarita之前從事會計業，2016年創立公司，「我一直喜歡煮食，亦有考慮過到法國唸藍帶廚藝學校，當時機緣巧合，因親友介紹，接觸到澳洲和牛牧場的運作，發現有潛力在港發展進口生意。」她解釋，當時澳洲和牛在港不算普遍，但因相對日本和牛或安格斯牛性價比較高，認為可打開市場，毅然創業。

貨源優質 從相熟供應商起步

從事批發生意，尋求優質貨源自然是第一步，Jarita由一家相熟供應商起步，透過逐間拜訪叩門，確立穩定供應，「澳洲供應商對新客戶亦有要求，最初不會為新客戶預留上等貨，但隨着合作次數增多，見你能準時取貨付帳，便會開始預留好貨。」她續指，雖然自己對食材生意有興趣，但起步時亦聘來具相關經驗的顧問，為她「惡補」有關肉類的知識。

她一開始先鎖定專攻餐廳客戶，但坦言售價難與大型供應商匹敵，但因小型餐廳每次和牛入貨量較小，要向大供應商入貨亦不容易，「中小型餐廳雪櫃空間有限，又要顧及多種食材，不可能購入太多同一種肉類部位。」因此，她向餐廳提供可小量、彈性入貨的選擇，並可自由組合所需部位。她亦想到，在辦公室以體驗館形式，向餐廳買手介紹不同牛隻部位，成功打開B2B市場。事實上，近年港人對食材認識增加，市面漸有火鍋店以提供多種牛隻部位食材作招徠，變相讓更多餐廳對其貨源有興趣。

Jarita續提到，開業半年左右，發覺需要一種主打產品，加強品牌知名度，而她就想到牛丸。「香港人很喜歡火鍋，丸類受歡迎，過往未有人以和牛肉製造牛丸。」團隊再花半年研究，開發出初代和牛牛丸，其後陸續增加多款口味，以及餃子等產品，主要向本地超市等零售渠道批發。此外，為讓業務更多元化，她亦於2019年底，開設品牌網店，直接向消費者銷售和牛肉與牛丸。

▲ 和牛波士網店銷售的火鍋套餐，亦會列明不同部位的特色，讓消費者能增加認識。（湯炳強攝）

▲ 自家開發的和牛牛丸於台灣生產，未來或會轉為在港生產。（湯炳強攝）

超市入貨增 追回餐廳客損失

去年疫情爆發，餐廳生意叫苦連天，但消費者對購買食材的需求大增。Jarita坦言，和牛波士開發網店的時機合時，去年的生意額按年大增3倍；至去年12月的凍肉旺季，錄得近千萬元生意。比例上，去年整體批發（包括和牛凍肉與牛丸等產品）佔7成，零售則佔3成。但批發方面，以前餐廳業務佔一半，疫情下餐廳多番停晚市甚至倒閉，入貨量佔比跌至僅一、兩成，但超市與凍肉店入貨的增長，追回餐廳客戶方面的損失。

回顧創業歷程，「不同時間會有新挑戰出現」，她認為早期重點在於提升公司知名度，並讓客戶接受新產品，現在就要考慮競爭問題。她續指，不少人受疫情影響需轉行，加上傳統大型肉類批發商亦開始針對消費者市場增設副綫品牌，市場上已比之前多了很多肉類供應商與零售網店。

記者: 周俊霖