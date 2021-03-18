【香港出口】廠商轉移訂單避政變　間接帶動香港出口單量升15%

▲ 業界及分析師均看好今年的出口表現繼續改善。

政府統計處公布1月份對外商品貿易貨量及價格統計數字，出口貨量漲超過4成，價格則微跌0.4%。業界及分析師均看好今年的出口表現繼續改善，惟短期內仍需克服船期及價格壓力。

【香港出口】1月出口貨量升超過44% 價格微跌0.4%

香港中華出入口商會副會長許華傑透露，港商近期的定單表現理想。他估計部分是受東南亞國家如泰國、緬甸政局混亂的原因所致，客戶需轉移部分定單至中國，同時亦帶動香港的進出口表現。整體單量增加15%，服裝、電子等輕工業的增長尤其理想。

許又指，定單價格持平，甚至有輕微升幅，因新年後中國的布料、包裝物料等原材料價格上漲，升幅達1成至2成。同時，近期船期混亂、貨櫃供不應求，亦對港商造成影響。他透露，由香港出貨運至澳洲，由以往的20日拖長至現時的35日。

價格續受壓

恆生銀行首席經濟師薛俊昇亦估計，今年出口貨值將會錄按年單位數增長；但能否回復至疫前水平，則仍需要時間觀察。隨著接種疫苗有進展，各國亦有刺激經濟的措施出台，他相信整體市場的樂觀情緒將會持續。同時，除了個人護理、電子產品等受疫情帶動需求的產品外，部分相對較滯後的耐用品、消費品估計亦會有復甦趨勢。

▲ 部分相對較滯後的耐用品、消費品估計亦會有復甦趨勢。

不過，薛認為出口商品的價格短期內仍然受壓。雖然消費者的購買量增加，但仍然對價格敏感。他認為要待經濟復甦持續多一段時間，民眾認為「已站穩陣腳」，在下半年才有機會出現增長。

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記者：葉泳珊