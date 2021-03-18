【中概股】微博第四季業績勝預期　美股盤前曾漲近7%

▲ 微博去年第四季業績勝市場預期。

微博（美：WB）第四季勝預期，營收按年增長10%至5.13億美元，高於市場預計的4.98億美元，增速也快於其在第三季時預計第四季營收漲幅在1%至3%之間。淨利潤按年增長21%至2.13億美元。微博美股盤前曾漲近7%，高見53.89美元。

季內，廣告和營銷營收達4.5億美元，按年增長12%；增值服務營收達5990萬美元，按年下降4%。

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截至2020年12月，微博月活躍用戶數為5.21億，按年增加500萬，其中移動端佔94%。日活躍用戶規模達到2.25億，按年增加300萬。

2020年，微博營收為16.9億美元，按年下降4%；淨利潤為5.48億美元，較上一年跌14%。

微博首席執行官王高飛表示，看到公司的營收和利潤在四季度恢復了穩健增長的態勢。進入2021年，微博將充分把握市場加速線上化的機會，通過差異化的社交廣告產品和持續優化的廣告競價體系，獲取市場增量的廣告預算。

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編輯：陳華