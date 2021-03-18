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聯儲局按兵不動　美債息一路走高

宏觀解讀 18:54 2021/03/18

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隔夜聯儲局一如所料維持利率及購債計劃不變，備受注目的利率預測顯示，大部分官員預期2023年年底不會加息。受惠拜登的龐大財政刺激政策，聯儲局將本年經濟增長預測從4.2%大幅度調高至6.5%，本年度的核心通脹預測亦從1.8%調高至2.2%，但將於2022年回落至2.0%，表示通脹升溫只屬暫時性。聯儲局未有跡象提早收水，美元隨即回吐至91.5水平以下，但聯儲局亦未有採取額外行動打壓債息，10年期美債債息再創一年新高1.68%。

人民幣繼續在6.5關口附近波動，年初的人民幣單向升值預期已經有所收歛。筆者認為，有關聯儲局的退出寛鬆的擔憂，對亞洲新興市場的衝擊不會如2013年般大。首先，聯儲局堅持鴿派立場，仍然維持超低利率及買債計劃一段時間。第二，一眾新興市場央行在疫情後將政策利率減至歷史低位，其中南韓及泰國利率減至只有0.5厘，疫情後新興市場與美元利差不大，有關因美債息急升而結束利差交易的衝擊並不成立。人民幣債息本來較高，影響可能較大，但中國經濟復甦穩健，以及納入全球債券指數的被動資金流，將抵銷部分資金外流壓力，本年度人民幣走勢仍然相對穩健。

撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外滙策略師

欄名 : 外幣滙穗

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新興市場 經濟 通脹 人民幣 美元 泰國 南韓 美國聯儲局

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