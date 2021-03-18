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無視歐盟國暫停接種 約翰遜短時間內注射阿斯利康疫苗

環球政經 18:43 2021/03/18

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多個歐盟國家先後宣布暫停為民眾接種阿斯利康疫苗。剛於年初正式脫歐的英國，首相約翰遜表示，將於短時間內接種阿斯利康疫苗。

好處大於風險 世衛建議繼續使用阿斯利康疫苗下一頁

約翰遜在國會被問及重建民眾對阿斯利康疫苗的信心時透露，日前已經接到統籌疫苗接種計畫的國民保健服務通知，他正輪候並可於短時間內接種阿斯利康疫苗。約翰遜形容這個是個好消息。約翰遜現年56歲，正是計畫內下一個接種疫苗的特定群體。

【新冠肺炎】英國三分之一人口接種至少一劑疫苗　約翰遜宣布四階段解封計劃下一頁

在約翰遜公布消息前，已經有十多個包括德國、法國、意大利等歐盟國家，因為有民眾接種阿斯利康疫苗後出現血栓栓塞，而暫停使用有關疫苗。世界衛生組織亦正與歐洲藥品管理局分析疫苗數據，日前公布最新消息，形容注射阿斯利康疫苗益處多於風險，建議繼續使用。

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撰文 : 馮卓謙

約翰遜 英國 疫苗 歐盟

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