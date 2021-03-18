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【機迷熱話】EA Play登陸PC版Xbox Game Pass　供超過60款遊戲

科技 19:30 2021/03/18

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遊戲生產商藝電（EA）旗下的遊戲訂閱服務EA Play今日終於正式登陸PC版的Xbox Game Pass！

遊戲生產商藝電（EA）旗下的遊戲訂閱服務EA Play在去年11月加入微軟Xbox Game Pass 的主機版本，其原定預計在12月支援PC版免費下載的計劃亦一度推遲，到今日終於正式登陸PC版的Xbox Game Pass！

現時PC版的Xbox Game Pass提供超過60款EA Play遊戲，即使是沒有在Microsoft Store上架的，也可直接以PC進行遊玩了。而擁有Xbox Game Pass PC版或Ultimate的訂戶，將不會額外收取費用。玩家每月還能獲得獎勵及優惠，並試玩最多10小時的EA新遊戲。

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EA的招牌足球遊戲《FIFA 21》亦有開放10小時體驗版，其他收錄的大作則包括《戰地風雲》系列、《星際大戰絕地：組織殞落》（Star Wars Jedi： Fallen Order）、《星際大戰：中隊爭雄》（Star Wars：Squadrons）、《極速快感：熱焰》（Need for Speed Heat）等。

另需要注意的是，玩家若透過PC版Xbox Game Pass玩遊戲，需要安裝Windows 10的Xbox和EA Desktop應用。先在Xbox選擇作品，然後打開EA Desktop才能真正運行。在下載遊戲之前，也需要將Xbox帳戶與EA帳戶綁定。詳情亦可參考官方教學

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責任編輯：張寶燕

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