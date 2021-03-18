拜登拒就卡舒吉之死制裁沙特王儲 因為係盟友

沙特異見記者卡舒吉於2018年被殺事件震驚全球，外界消息指行動由沙特王儲親信指揮。有指卡舒吉是遭虐殺，美國不少人權組織促請美國對沙特實施制裁。有中東新聞網站引述消息指，美國總統拜登將不會對沙特王儲實施實際制裁，因為拜登顧及到美國和沙特間經濟和軍事關係。

拜登（Joe Biden）政府上月發佈了一項解密文件，內容調查卡舒吉（Jamal Khashoggi）被殺案，指沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）授權沙特安全和情報官員小組殺害卡舒吉。雖然不少議員和人權組織等都要求拜登直接對王儲實施制裁，但美國政府只擴大了對執行行動小組的制裁。

俄羅斯召回駐美大使 拜登：普京干預大選要付出代價 【下一頁】

拜登的專訪當地時間周三（17日）於美國廣播公司（ABC）播出，拜登表示要行動中的所有人負責，但不包括沙特王儲（but not the crown prince）。因為美國和沙特是盟國，美國未曾在與一個國家結盟的同時，懲罰該國的國家元首。此番言論與白宮早前表示，王儲穆罕默德並非沙特元首，與拜登總統之位對應的是國王薩勒曼（Salman bin Abdulaziz）這番言論有所出入。

中東獨立媒體《中東之眼》（Middle East Eye）指，多個機構批評拜登在制裁執行命令官員的同時，允許指揮暗殺的主腦「逍遙法外」（get away）。

北韓諷刺美國玩「廉價把戲」 拒同拜登對話 【下一頁】

美國前總統特朗普（Donald Trump）曾以卡舒吉不是美國公民只是居民，拒絕制裁穆罕默德王儲本人。特朗普亦拒絕了國會頒布的具約束力動議，解密卡舒吉案調查報告。拜登在競選時曾表示要懲罰沙特政府。

責任編輯：李俊儀