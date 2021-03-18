【Facebook AR】Facebook公布AR技術研發進度　聚焦介面及手腕裝置奠基礎

▲ Facebook技術總監Mike Schroepfer直言，要設計出一款能夠普及於世的輸入技術，又能夠滿足各種用戶的多元需求，以及適用於一整天下來有可能遇到的所有情境的AR眼鏡，並非一件容易事情，相信還需數年的研發時間。

擴增實境（AR）眼鏡成為下一波消費性科技新趨勢，多間國際科技企業如Facebook、Google以及Apple等，皆紛紛將AR列為研發要點，持續投入資源到這個富有潛力的市場。其中早在2017年就宣示對於發展AR技術決心的Facebook，近日就藉媒體網上研討會分享研發進度，透露Facebook如何透過研發AR介面及採用肌電（EMG）技術的手腕裝置，為打造AR眼鏡技術奠定基礎。

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Facebook日前公布其AR眼鏡發展藍圖，宣布將於10年內打造出採用AI介面，且能夠理解情境的AR眼鏡。Facebook技術總監Mike Schroepfer近日就在媒體網上研討會時直言，要設計出一款能夠普及於世的輸入技術，又能夠滿足各種用戶的多元需求，以及適用於一整天下來有可能遇到的所有情境的AR眼鏡，並非一件容易事情，暫時也沒有能夠完全滿足這些標準的技術，相信還需數年的研發時間。

而目前負責進行研發的Facebook Reality Labs（FRL）Research，仍正積極尋求不同方法，逐步為打造AR眼鏡技術奠定基礎。Schroepfer指出，AR技術注重互動性，所以該企目前正從兩方面著手進行研發，包括：AR介面以及手腕裝置。

AR介面需生活化 符合人類直覺反應

FRL Research研究科學總監Sean Keller表示，AR介面要貼近現實，才可改善生活。他舉例指，假設用戶配戴了一副AR眼鏡和一件軟性腕帶。前往咖啡廳期間，用家只要稍稍動一下手指就可以點擊「播放」音樂；又或者在用家準備要出門慢跑，系統會自動判斷並在畫面上顯示選項：「要播放慢跑歌單嗎？」等情況，協助用戶在不脫離世界的情況下做一切用家想做的事。

▲ FRL Research研究科學總監Sean Keller表示，AR介面要貼近現實，才可改善生活。（Facebook提供圖片）

他坦言，打造AR介面是一項曠日廢時的艱難工作，需要數年時間不斷研究。「如果要符合使用者需求，該AR介面必須擁有一個超低阻力的情境感知。介面要能主動採取行動而不能被動回應，且必須要高度符合人類的直覺反應，所以還是有非常大的挑戰在眼前。」

▲ Facebook計劃利用以EMG技術支援的手腕裝置在用戶的手掌或桌面等介面上執行互動操作。（Facebook提供圖片）

FRL研究科學經理Tanya Jonker也表示，必須理解用戶的情境、周圍的空間、過去執行的動作、社交人脈等，然後才能利用這些資訊來預測用戶接下來可能要做什麼。所以想建立一個能夠識別並解讀用戶與環境情境的介面，需要非常進階的機械學習、人機互動、用戶介面設計，以及用戶所有狀態的模型。

藉EMG腕帶 了解人類舉動

為了解用戶的行為，Facebook特意開發穿戴式EMG（肌電圖）電極腕帶。FRL研究科學總監Hrvoje Benko提到，一般人都會在手腕上戴手錶，這樣的設計能夠自然地融入日常與社交生活的情境，而EMG腕帶裝置能為AR眼鏡開創一條超低阻礙且隨時可用的輸入途徑。他表示，EMG能利用感應器將從脊髓一路傳往手腕和雙手的運動神經電子訊號，該企可轉譯為用戶操控裝置功能的數碼指令，從而了解人類的舉動。

▲ FRL研究科學總監Hrvoje Benko提到，一般人都會在手腕上戴手錶，這樣的設計能夠自然地融入日常與社交生活的情境，而EMG腕帶裝置能為AR眼鏡開創一條超低阻礙且隨時可用的輸入途徑。（Facebook提供圖片）

▲ 採用 EMG 技術的手腕裝置可支援非常可靠的動作式手勢，例如大拇指和食指的捏放無論在什麼樣的情境下都非常容易執行。（Facebook提供圖片）

不過，Facebook開發AR技術期間，就因為需要大量收集資訊和數據，而引起外界質疑其私隱、網絡安全和個人安全問題。Keller表示，了解所有在產品研發上的倫理問題都需要社會層面的參與。而在研發新技術時，將會透過與公眾公開討論、舉辦遠見研討會及創新研討會，幫助該企識別開發過程中可能出現的潛在問題並採取行動。

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記者：曾曉汶