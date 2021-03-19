【科興疫苗】智利三分一人已接種 何以確診不跌反升？（第二版）

新冠肺炎疫情全球大流行，各國加快為民眾接種新冠疫苗希望可控制疫情。智利有三分一的人口已接種科興疫苗，但新冠肺炎確診數字卻不跌反升。有智利衛生官員警告，智利最少要有8成人口接種科興疫苗，才可達到群體免疫的效果。

西班牙3人打阿斯利康疫苗出現血栓 其中1人死 【下一頁】

多數新冠肺炎康復者半年内免疫 但長者除外 【下一頁】

（第3段更新確診數字）

智利由上月初展開新冠疫苗接種計劃，目標是於本月底前向大約500萬人接種新冠疫苗。智利自上月接收近400萬劑中國科興疫苗後，加快為長者和前綫工人接種疫苗，截至當地周三（17日）有超過92%已接種疫苗者為接種科興疫苗，如按照智利約有1,895萬人口計算，相等於智利約三分一的人口已接種科興疫苗。

智利衛生部指出，該國於過去一日再增6,249宗新冠肺炎確診個案，智利累計已有超過91萬人確診，接近2.2萬人死亡。智利過去一周的新冠疫情數字顯示，智利每日平均新增超過5,000宗確診個案。其中智利首都聖地亞哥所在地區更是疫情重災區，佔全國約44%的確診個案。

聖地亞哥一間醫院的急症室負責人更表示，院内的急症室病人於本周幾乎翻倍，但大部分是年輕患者，不少更病情嚴重，相反年逾70歲的患者大幅減少，而他們大部分已經接種疫苗。

有當地衛生官員警告，接種疫苗也不代表可立即扭轉疫情。當局預計最少要有80％的智利人完成接種兩劑疫苗，才能達到群體免疫，在接下來3個月内料難以達標。

責任編輯：鄭錦玲