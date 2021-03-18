  • 23°C
香港時間 : 2021318日 (四) 22:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【科興疫苗】智利三分一人已接種 何以確診不跌反升？

環球社會熱點 18:56 2021/03/18

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，各國加快為民眾接種新冠疫苗希望可控制疫情。智利約有三分一的人口已接種科興疫苗，但新冠肺炎確診數字卻不跌反升。有智利衛生官員警告，智利最少要有8成人口接種科興疫苗，才可達到群體免疫的效果。

西班牙3人打阿斯利康疫苗出現血栓 其中1人死 【下一頁】

多數新冠肺炎康復者半年内免疫 但長者除外 【下一頁】

智利由上月初展開新冠疫苗接種計劃，目標是於本月底前向大約500萬人接種新冠疫苗。智利自上月接收近400萬劑中國科興疫苗後，持續為長者和前綫工人接種疫苗，目前已為33%的人口接種一劑或兩劑新冠疫苗。

智利過去一周的新冠疫情數字顯示，智利每日平均新增超過5,000宗確診個案。其中智利首都聖地亞哥所在地區更是疫情重災區，佔全國約44%的確診個案。智利累計已有超過90萬人確診，有超過2.1萬人死亡。

聖地亞哥一間醫院的急症室負責人更表示，院内的急症室病人於本周幾乎翻倍，但大部分是年輕患者，不少更病情嚴重，相反年逾70歲的患者大幅減少，而他們大部分已經接種疫苗。

有當地衛生官員警告，接種疫苗也不代表可立即扭轉疫情。當局預計最少要有80％的智利人完成接種兩劑疫苗，才能達到群體免疫，在接下來3個月内料難以達標。

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【阿斯利康疫苗】約翰遜唔怕 堅持打國產疫苗
今日
【阿斯利康疫苗】約翰遜唔怕 堅持打國產疫苗
多數新冠肺炎康復者半年内免疫 但長者除外
今日
多數新冠肺炎康復者半年内免疫 但長者除外
【阿斯利康疫苗】西班牙3人出現血栓 其中1人死
今日
【阿斯利康疫苗】西班牙3人出現血栓 其中1人死
【阿斯利康疫苗】世衛建議繼續接種 稱風險遠低於染疫
今日
【阿斯利康疫苗】世衛建議繼續接種 稱風險遠低於染疫
【阿斯利康疫苗】歐盟欲阻出口英國 夏國賢：邊緣政策（第二版）
今日
【阿斯利康疫苗】歐盟欲阻出口英國 夏國賢：邊緣政策（第二版）
傳染病 人口 疫情 智利 中國科興生物（Sinovac Biotech，美：SVA） 科興 疫苗 新冠肺炎 全球大流行 新冠肺炎疫情

上一篇文章

遭拜登指摘為殺人犯 普京：彼此彼此（第三版）

下一篇文章

拜登拒就卡舒吉之死制裁沙特王儲 因為係盟友
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

歐盟疫苗護照 不認可中俄疫苗 但......
歐盟疫苗護照 不認可中俄疫苗 但......
美國邊境非法移民急增 拜登閉翳叫「咪嚟」
美國邊境非法移民急增 拜登閉翳叫「咪嚟」
【新冠疫苗】西班牙1人死 各地接種後死亡個案一覽（不斷更新）
【新冠疫苗】西班牙1人死 各地接種後死亡個案一覽（不斷更新）
【東京奧運】叫渡邊直美扮豬 創意總監涉歧視辭職（第二版）
【東京奧運】叫渡邊直美扮豬 創意總監涉歧視辭職（第二版）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月18日 時間22:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月18日 時間22:00）
希臘計劃與10國互認疫苗護照 中國都有份
希臘計劃與10國互認疫苗護照 中國都有份