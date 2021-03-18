【消費優惠】新都會廣場美容品牌低至53折　消費回贈高達250元

▲ 葵芳新都會廣場即日起至4月30日推出「Get it Beauty」優惠，場內有大量美容品牌推出低至53折優惠。（新都會廣場提供圖片）

葵芳新都會廣場即日起至4月30日推出「Get it Beauty」優惠，顧客即日以電子貨幣消費滿指定金額，即獲無條款新地商場及美容贈券，回贈高達$250，場內更有大量美容品牌推出低至53折優惠。

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即日起至4月30日，The Point 會員於新都會廣場內任何商戶，即日以電子貨幣消費滿指定金額，即可獲贈指定贈券及賺取積分。於星期六、日及公眾假期，消費滿$5,000，最高可換領$100新地商場贈券及$150美容贈券，回贈高達$250，名額每日55個。

美容品牌春日優惠包括Shiseido VITAL PERFECTION雙效緊緻亮白修護精華組合低至53折，只需$1,300 購買總值$2,460產品、Shiseido VITAL PERFECTION重點抗皺亮白修護乳霜組合低至55折，只需$890 購買總值$1,630產品、CANVAS春日保濕防曬套裝低至56折，只需$245 購買原價$445產品、LANEIGE購買任何產品即可免費獲贈水潤護膚旅行套裝乙份、於SK-II完成免費Magic Ring測試，獲贈皇牌體驗套裝乙份等。

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責任編輯：朱悅瀅