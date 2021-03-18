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【前新地高層】政府委任黃奕鑑為證監會非執董　任期兩年4月起生效

股市 18:28 2021/03/18

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【前新地高層】政府委任黃奕鑑為證監會非執董　兩年任期4月起生效

政府宣布，委任前新地 （00016） 高層黃奕鑑出任證監會非執行董事，兩年任期將於4月起生效。政府同時再度委任羅家駿及陳錦榮為非執董，任期分別自今年4月24日及5月26日開始。

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財政司司長陳茂波表示，黃奕鑑從事公職多年，在商界亦有廣泛經驗，有信心他將為證監會的工作作出寶貴貢獻。

證監會主席雷添良表示，期待與黃奕鑑合作，亦肯定羅家駿和陳錦榮的意見將繼續為證監會帶來裨益。

證監會向15家經紀行發出限制通知書 凍結與懷疑社交媒體「唱高散貨」騙局有關的客戶帳戶【下一頁】

資料顯示，黃奕鑑2009年以57歲之齡宣布退任新地執行董事，轉任非執行董事，當時曾有市場揣測與郭氏兄弟爭拗有關，新地當時回應指黃氏希望有更多時間投入個人興趣，參加更多社會公益與義務的工作。黃其後兼任集團首席顧問至2013年12月，至2015年11月辭任新地非執董。

黃奕鑑曾擔任多個政府諮詢委員會委員，現時為香港中文大學新亞書院校董、香港公開大學校董會主席、及市區重建局非執行董事。

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