【美國債息】美聯儲議息結果出爐　一文看清投資界如何解讀

▲ 美議息結果出爐 一文看清投資界如何解讀

美國聯儲局宣布維持利率0至0.25厘不變，維持2023年底前不加息的預期，並重申維持資產購買計劃不變，美國聯儲局主席鮑威爾亦指，聯儲局需要看到實際通脹上行，才會收緊政策。本文以一文方式，綜合了投資界對儲局、鮑威爾講話以及對美國債息走勢的看法。

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儲局調高今年通脹預測至2.4%，看【下一頁】

保德信固定收益（PGIM Fixed Income）

保德信固定收益首席經濟學家、全球宏觀經濟研究主管Nathan Sheets認為，今年下半年通脹將有所升溫，長綫而言，企業不太可能擁有很大的定價權，故預計經濟將溫和增長，利率會相對偏低。

他又認為，在經濟增長及通脹預期升溫的情況下，即使10年期國債債息升穿2厘，聯儲局也不會感到憂慮。在經濟增長及通脹預期升溫的情況下，即使10年期國債債息升穿2厘，聯儲局也不會感到憂慮。在經濟增長及通脹預期升溫的情況下，即使10年期國債債息升穿2厘，聯儲局也不會感到憂慮。他預期，未來6至12個月，市場將會持續波動，但隨後則會回復至疫情前的水平。

景順

景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭表示，隨著鮑威爾重申其不收緊政策的立場，美國將在今年餘下時間繼續看到非常有利的宏觀政策。由於投資者尋求亞洲新興市場貨幣升值的機會，加上儲局承諾超低利率，因此美元可能在短期內走弱。然而，這種情況可能只是暫時的。

他指，更多的經濟活動將繼續提高債券收益率，預計到今年年底，美國10年期國債的收益率將達到1.9厘左右，仍處於正常水平。他認為，低利率環境繼續有利於全球股市，短綫繼續偏好能源和金融等周期性行業，也看好非必需消費品和材料行業。

高盛

高盛指，維持對聯儲局最早2022年開始收水的預期，而聯邦基金利率則至2024年上半年前都不會改變。

【美息不變】高盛：聯儲局最快2022年初收水 2023年前不會加息

富國銀行

富國銀行指，美國十年期債息可能在數周後升至1.75厘，年中更突破2厘，因聯儲局重申寬鬆立場，且主席鮑威爾表示還不到開始考慮加息的時候。

【美債息】富國銀行︰聯儲局立場寬鬆 美十年期債息料年中突破2厘

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編輯：袁諾曦