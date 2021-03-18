【bilibili上市】嗶哩嗶哩「B站」遭愛奇藝起訴　招股書揭曾涉逾百宗侵權訴訟

▲ 愛奇藝起訴嗶哩嗶哩，涉及侵害作品信息網絡傳播權糾紛。

嗶哩嗶哩B站（新上市編輯：09626）上市之際遭愛奇藝（美：IQ）起訴侵權。據內地媒體報道，愛奇藝與B站圍繞侵害作品信息網絡傳播權的糾紛案即將開庭。愛奇藝方面回應，確有此事，是常規的維權。

據天眼查顯示，北京愛奇藝科技有限公司公開與上海寬娛數碼科技有限公司相關侵害作品信息網絡傳播權糾紛案件的開庭公告，由北京互聯網法院經辦 ，該案件開庭日期為2021年3月23日。

根據嗶哩嗶哩初步上市文件顯示，「B站」牽涉過百宗侵犯第三方版權的訴訟。

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早在2018年，愛奇藝就以侵害作品信息網絡傳播權為由起訴B站，原因是其擁有獨家信息網絡傳播權的節目《中國有嘻哈》被網站B站未經授權擅自播出，要求B站立即停止侵權並賠償損失及合理費用100萬元，但最終獲賠共計53500元。

事實上，內地視頻網經常會發生涉及版權侵權的糾紛案件，愛奇藝起訴B站、樂視網起訴愛奇藝、優酷起訴樂視網等，變成一個循環式的侵權糾紛。

而愛奇藝起訴B站一事衝上熱搜，有網友評論「貴圈真亂，誰會員免費我支持誰」，也有人說「誰送的會員久，這次我就站誰！」。

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編輯：陳華