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美疾控中心擬更新防疫指南 議安全社交距離縮短至三呎

環球政經 17:03 2021/03/18

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美國疾控預防中心主任華倫斯基(Rochelle Walensky)表示，因應重開學校計畫，正考慮更新防疫指南，將建議社交距離由六呎縮短至三呎。

【美股分析】拜登每人再派1400美元紓困金　調查：400億美元或將流入股市及比特幣下一頁

華倫斯基在出席眾議院聽證會時表示，在較早前發出防疫指南後，因為課室空間有限，明顯六呎的建議社交距離成為學校無法重新開放的原因，認為有必要從科學的角度跟進有關指南。

【新冠疫情】巴西單日新增確診逾7萬宗　前總統盧拉接種科興疫苗下一頁

華倫斯基引用上周發表的一個麻省的研究報告，指出只要戴口罩的人口比例達到100%，三呎為安全的社交距離。疾控中心亦正同步審視其他尚未出版的相關研究。

國家過敏症和傳染病研究所所長福奇（Anthony Fauci）亦證實疾控中心正蒐集研究數據，證明三呎是可行有效的安全社交距離，並承諾在合理的時間內會根據研究結果發放最新的防疫指南。

 

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撰文 : 馮卓謙

美國 學校
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