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首家大行容許客戶投資加密幣　大摩據報推比特幣基金

環球政經 18:01 2021/03/18

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據報摩根士丹利將接受客戶投資加密貨幣比特幣基金，為美國首間大型銀行提供有關服務。

印度擬立法禁止加密貨幣 若通過將成全球首例下一頁

外媒CNBC報導引述摩根士丹利內部通告指，大摩將向旗下富裕用戶，提供三款比特幣基金供投資。用戶需要符合特定條件，包括最少有200萬美元資產，風險承受能力較高，甚或有最少500萬美元資金的投資公司，用戶最快可於下月起投資有關基金。 

「鱷王」達里奧：投資債券已變得愚蠢　薦兩類投資組合下一頁

至於三款比特幣基金，包括由知名前避險基金經理人Mike Novogratz創辦的Galaxy Digital、資產管理公司FS Investment以及比特幣公司NYDIG所推出，當中兩款最低投資額為2.5萬美元，另一款則需要500萬美元。

消息人士表示，大摩在迎合客戶對比特幣投資需求下推出服務，舉動是承認比特幣為資產類型的重要一步。過去一年虛擬貨幣的漲升對華爾街造成壓力，讓他們思考是否要參與其中。 高盛，摩根大通等目前均未允許提供比特幣投資。 

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撰文 : 馮卓謙

比特幣 虛擬貨幣 銀行 美元 財富及資產管理 美國 服務

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