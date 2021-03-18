【職場熱話】跟同事一起飲茶時想食灌湯餃　講明自己比錢但被同事話自私　事主不解：佢哋想點啊？

不少人在午飯時間都會選擇與同事吃飯，順道增進同事間的感情，但近日充有網民在討論區發帖，分享和同事一起飲茶時發生的不快。事主和同事飲茶時因想吃灌湯餃，就問同事們可否要一籠灌湯餃，他再自行付款，同事當時沒有理會他，但在灌湯餃來到之後，又被同事批評，事主大惑不解，問道：「他們想點啊？」

【職場熱話】上司移民 同事辭職 部門只剩兩人 網民：自薦升職再跳槽！【下一頁】

飲茶過程：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【職場熱話】老闆一句話 職場新鮮人以為有機會發圍 同事苦惱應否提佢認清現實 【下一頁】

帖文一出，引來網民熱議，有網民認為事主同事雖然有錯，但是事主看來不夠圓滑，不合群，「即是你不合群」、「證明你是圈外人」、「職場的事慢慢學吧」、「你同事不對。但是，你在這團人中看來給人的印象不太好。你應反省應做些事改變一下。」、「你這麼不受歡迎為甚麼呢」「你平時應該都不受歡迎。」

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠