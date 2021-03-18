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疫情帶來危與機　90％港企加快數碼轉型

科技 18:06 2021/03/18

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94%受訪港企同意，其整體技術策略與企業業務策略的需求一致，如可推行讓員工分散式辦公等業務策略。

疫情爆發逾一年，不少企業都加快數碼轉型，務求加強業務彈性、提高敏捷度和提升效率。日本電訊營運商NTT發布《2021年全球託管服務報告》指出，多達92%的香港受訪業務和IT領導者認同，COVID-19對營運流程影響深遠。同時，90％則表示，疫情加速了數碼轉型。

NTT在去年10月和11月於全球21個國家和6個地區進行調查，共訪問了1,350個機構。報告指出，有94%受訪港企同意，其整體技術策略與企業業務策略的需求一致，如可推行讓員工分散式辦公等業務策略。同時，受訪港企注重網絡安全，認為這是未來12至18個月內最優先的技術計劃。

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全球而言，雖然有69.9%的受訪營運團隊認為，技術策略的需求對提升業務效率至關重要，只有48.0%受訪IT團隊表示認同。此外，全球有達69.6%受訪營運團隊把速度和敏捷度視為技術策略的關鍵部分。相比下，只有53.4%受訪 IT團隊同意此想法。
 
44%港企添彈性　視疫情為擴展機會

報告另指，有44%受訪港企視疫情為其提供擴展業務的機會，正利用不同方法以增強業務彈性。NTT行政副總裁Damian Skendrovic指，已有三分之一的受訪者認為可利用此機會調整業務發展軌跡，特別是在分散式辦公及創新科技方面。「具膽識及勇氣的企業正以一種革新的方式去實現業務彈性，而可信賴的科技夥伴可助他們事半功倍。」他另提醒，除了IT團隊外，企業內的各部門必須目標一致，以推動業務的可持續性和靈活性。

可是，儘管有86%受訪香港業務及IT領導者認同新興技術對其公司的技術策略至關重要，但只有36%認為他們目前掌握的技術足以達成企業當前目標。Skendrovic指，現時有不少IT團隊需獨自承擔著數碼轉型的挑戰，包括由處理供應商的複雜性，到進一步整合不同的獨立系統、新興科技以及原有的基礎設施，以至預算上的限制以及缺乏足夠的技術去跟上業務需求等等。

責任編輯：楊匡然

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