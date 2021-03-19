【周未好去處】捉緊春季時光！一連兩個周未 近40個手作品牌現身PopWalk市集

將軍澳PopWalk於本周六起，一連兩個周未，舉行春日市集，每星期均有近40個手作品牌到場，售賣女性飾品、天然護膚、寵物美食及佩飾手作等。

【周末好去處】離島行山選擇多 東龍島勝在遠離煩囂：【下一頁】

是次周未市集邀請不同種類的手作人，包括鉤針織物等手作「貓貓好時光雜貨」、韓國插畫師主理的「Lemonluna」、純天然護膚品牌「A Little Girl」、把舊物或包裝轉化為有用物品的「RE-Infinity」、以皮革紙、tyvek和台灣織紙等縫製銀包和咭片套等的「紙造可能」、健康寵物食品和用品的「NoBoo.NoLife」。

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除了行市集外，到訪人士還有機會免費獲贈《春日大賞》限量禮品，或參加《完美寵物大賞》替毛孩摯愛拉票。在指定推廣期間於商場消費滿指定金額或The Point by SHKP會員憑指定積分，更可免費參加「寵物芳療」、「擴香石製作」或「香薰抒壓噴霧製作」等不同主題的工作坊。

《PopWalk x Afternoon Market春日市集》詳情：

日期：2021年3月19日至21日及26日至28日(星期五、六及日)

時間：12:00nn – 8:00pm

地點﹕PopWalk天晉滙 1期及2期地下露天長廊

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責任編輯：潘曉豐