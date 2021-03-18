多數黨領袖舒默望推電能車 提供優惠免稅額淘汰傳統汽車 2030年只製造電能車

1.9萬億美元的COVID救濟法案正式通過，二參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）正準備應對下一個重大挑戰，事關總統拜登（Joe Biden）希望制定大規模的基礎設施法案，其中一項重要議題將會是電能車，舒默表示有信心使每一位美國人都將耗油量大的汽車換成電動汽車。

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舒默向外媒表示：「這是一項大膽的革新計劃，主要希望加快美國邁向汽車電動化的進程及過渡期，同時發展充電基礎設施，並通過清潔製造（clean manufacturing）來增加美國就業機會。」 「最終目標是於2030年令所有於美國製造的汽車電動化，到2040年所有汽車都實現零排放。」

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以上計劃與Schumer於2019年底在《紐約時報》專欄文章所提及的舊車換現金計劃意念大約一致，民主黨成員也為這個想法加添了一些新元素。根據舒默說法指，相關提議希望向任何將汽油車換成電動車的人提供實質的銷售折扣，至於折扣有多少則未有實質回答。及後另一位發言人則表示，他們正考慮提供比目前聯邦電動汽車稅的7,500美元優惠更高的退額稅。

除了向用家提供優惠，舒默還希望實行一些直接鼓勵汽車製造商的措施，變相可逐步淘汰其內燃機汽車的生產，同時向業主提供減稅優惠，鼓勵在其房屋或公寓樓內安裝電動汽車充電器。最後，他提議直接補貼地方政府，以改善和擴大美國的電動汽車充電站網絡。舒默將撥款450億美元，用於升級美國的充電基礎設施，並撥款170億美元，以鼓勵製造商對其電動汽車生產設施進行改造。

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責任編輯：翁嘉陽