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【長和系】李澤鉅：繼續物色新固定資產項目進行收購　零售及港口業務今年首兩個月生意向上

股市 17:50 2021/03/18

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【長和系】李澤鉅：繼續物色新固定資產項目進行收購　零售及港口業務今年首兩個月生意向上

長和 （00001） 及長實 （01113） 主席李澤鉅指，疫情對全球企業均是大挑戰，每當有大型危機出來時，不同生意的韌力便會表現出來，而疫情對於酒店、飛機及英國酒館業務全部是短期影響，因所有業務均是優質資產，相信只要經營環境改善，便能很快復甦，目前集團的負債比率只有約4%，未來會繼續物色新項目進行收購，特別是固定收益資產。

李澤鉅指，全球各國政府及央行均推出很多支援措施，有穩定市場效果，集團下半年生意亦有好轉。他舉例稱，長和旗下零售及港口業務下半年明顯向好，令全年跌幅較市場為小，今年首兩個月亦有改變。

長實170億收購李嘉誠基金會資產，溢價近一成回購【下一頁】

長和副董事總經理霍建寧補充，只要是優質資產，時間不好時也捱得住， 時間好時生意就很勁。

本港樓市方面，李澤鉅稱，長實去年賣出1800個單位，套現約180億元，今年會推出3個樓盤，去年物業銷售收入下降，只因完工期及入帳期存在時差。

英國酒館業務方面，Greene King去年經營困難，若干酒館物業資產需減值9.95億元。李澤稱指，「Greene King去年曾開放一段短時間，一開放時生意好到不得了，復甦特別快，可見酒館是英國民間的文化產物。」

相關文章：【業績｜長和系】長和去年少賺27%　削派末期息至1.7元

 

編輯：陳韻妍

港股 長實集團（01113） 李澤鉅 霍建寧 收購 長和（00001）

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