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【ET講股通】梁耀康：息股同步？ 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

股市 18:56 2021/03/18

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恒指全日升371點，報29405點，大市成交1,746億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目中表示，恒指造好，主要受儲局議息放鴿支持，隔夜美股3大指數向好，帶動港股今日高開，曾升超過500點。

債息正常化 留意息股會否同步向好

不過，要留意美國10年期債息今日突然抽高至1.73厘，令港股升幅收窄。大市未來走向最重要是看美國10年期債息和股市的走向，會否由反向關係變為正向，市場會否接受了債息正常化，從而令股市同步向好。

美股納指期貨現時有一定壓力，留意納指今晚會否出現低開高走的情況。雖然仍然要警惕債務危機，但從納指低開高走可見，有資金重返科技股。由於納指重返高位，與債息的敏感度會減弱，加上道指不停破頂，故認為港股方面可以開始建倉。

通脹溫和 反利好企業經營

梁耀康指出，要留意市場主流意見會由擔心債息上升，轉而解讀為利率正常化。事實上，目前中美通脹數據不太強， 只是符合預期。即使美國通脹達到聯儲局2%目標，仍屬溫和通脹水平，反而利好公司經營環境，可推動收入和盈利。若因此而債息升，是合理情況，在經濟復甦下，債息應升回合理水平，資金由債市流入股市。

美股道指不斷破頂，而納指亦低位回升，漸消化債息上升的消息。雖然債息急升會令科技股有資金壓力，但計返實際利率仍相對平，資金仍寬鬆。而且，現時不少科企已開始有經營淨現金流，所以投資者欲買科技股，宜留意這些經營淨現金流良好的公司，代表日常經營已可以支持公司營運，不用再靠發債集資。

恒指今日突破下降軌壓力，走勢向好，新舊經濟股出現同步向好的情況。未來最主要影響個股的因素，要留意業績及企業對今年經營環境、收入銷售的看法。

最後一提長實 （01113） ，長實公布回購計劃，170億元回購一些資產和股份。完成交易後，李嘉誠父子增持長實股份，且以1成溢價回購，估計明天對股價有正面影響。市場亦關注是否為私有化鋪路，故可留意長和系股份。

【「ET講股通」問股環節，包括：新秀麗、上海醫藥、金蝶國際、永升生活服務、騰訊：立即觀看

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