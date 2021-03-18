丹麥限社區人口比例 非西方人唔超過3成

丹麥屬採取最嚴格移民政策的歐洲國家之一。丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen） 自2019年6月上台以來，堅持收緊移民政策。丹麥計劃限制社區人口比例，每個社區的非西方人口比例不得多於3成。同時，丹麥打算草擬法案取消使用具爭議性的「貧民區」（ghetto）字眼。

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丹麥內政部最近提出法案，計劃在10年內限制每個社區的「非西方」居民人口比例不得多於3成。丹麥內政部長貝克（Kaare Dybvad Bek）表示，若過多非西方的外地人居住同一地區，會增加宗教及文化出現「社會平行流動」（parallel societies）風險。意指特定群體會傾向倚賴其宗教及文化，減少與社區以外的群體接觸。

此外，貝克續指，新法案提出取消使用形容低收入地區的「 貧民區」一詞，認為貧民區字眼具誤導性質，因目前政府正進行大量工作改善這些地區的情況。

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根據丹麥的定義，社區每1,000人當中超過一半是非西方血統，以及在以下4個標準中符合兩項或以上就屬於貧民區。該4項標準包括社區內超過4成居民失業、39至50歲人群中超過6成人沒有接受高中教育、社區犯罪率高於全國水平3倍以及居民總收入較平均低55%。

目前丹麥有15個社區屬於貧民區，另有25個社區亦被視為有「潛在風險」。根據資料，丹麥580萬人口當中有11%為外地人，其中58%的外地人被視為來自「非西方」國家。

責任編輯：郭麗明