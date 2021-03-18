  • 24°C
香港時間 : 2021318日 (四) 18:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

丹麥限社區人口比例 非西方人唔超過3成

環球社會熱點 17:58 2021/03/18

分享：

丹麥屬採取最嚴格移民政策的歐洲國家之一。丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen） 自2019年6月上台以來，堅持收緊移民政策。丹麥計劃限制社區人口比例，每個社區的非西方人口比例不得多於3成。同時，丹麥打算草擬法案取消使用具爭議性的「貧民區」（ghetto）字眼。

美國邊境非法移民急增 拜登閉翳叫「咪嚟」 【下一頁】

丹麥內政部最近提出法案，計劃在10年內限制每個社區的「非西方」居民人口比例不得多於3成。丹麥內政部長貝克（Kaare Dybvad Bek）表示，若過多非西方的外地人居住同一地區，會增加宗教及文化出現「社會平行流動」（parallel societies）風險。意指特定群體會傾向倚賴其宗教及文化，減少與社區以外的群體接觸。

此外，貝克續指，新法案提出取消使用形容低收入地區的「 貧民區」一詞，認為貧民區字眼具誤導性質，因目前政府正進行大量工作改善這些地區的情況。

英國外相擬與侵犯人權國貿易 會議錄音外洩 【下一頁】

根據丹麥的定義，社區每1,000人當中超過一半是非西方血統，以及在以下4個標準中符合兩項或以上就屬於貧民區。該4項標準包括社區內超過4成居民失業、39至50歲人群中超過6成人沒有接受高中教育、社區犯罪率高於全國水平3倍以及居民總收入較平均低55%。

目前丹麥有15個社區屬於貧民區，另有25個社區亦被視為有「潛在風險」。根據資料，丹麥580萬人口當中有11%為外地人，其中58%的外地人被視為來自「非西方」國家。

責任編輯：郭麗明

相關文章

【阿斯利康疫苗】約翰遜唔怕 堅持打國產疫苗
今日
【阿斯利康疫苗】約翰遜唔怕 堅持打國產疫苗
俄羅斯召回駐美大使 拜登：普京干預大選要付出代價
今日
俄羅斯召回駐美大使 拜登：普京干預大選要付出代價
Reddit散戶再出動 群起助養3500隻大猩猩
今日
Reddit散戶再出動 群起助養3500隻大猩猩
特朗普身家大縮水 總統任期内蒸發近55億
今日
特朗普身家大縮水 總統任期内蒸發近55億
英國外相擬與侵犯人權國貿易 會議錄音外洩
今日
英國外相擬與侵犯人權國貿易 會議錄音外洩
人口 移民 人權 丹麥 歐洲

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（03月18日 時間18:00）

下一篇文章

俄羅斯召回駐美大使 拜登：普京干預大選要付出代價
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

希臘計劃與10國互認疫苗護照 中國都有份
希臘計劃與10國互認疫苗護照 中國都有份
美按摩店連環槍擊釀8死 死者大多是亞裔女性
美按摩店連環槍擊釀8死 死者大多是亞裔女性
歐盟疫苗護照 不認可中俄疫苗 但......
歐盟疫苗護照 不認可中俄疫苗 但......
新型冠狀肺炎全球疫情（03月18日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月18日 時間18:00）
談梅根被歧視 米歇爾望英國王室汲取教訓
談梅根被歧視 米歇爾望英國王室汲取教訓
【東京奧運】叫渡邊直美扮豬 創意總監涉歧視辭職（第二版）
【東京奧運】叫渡邊直美扮豬 創意總監涉歧視辭職（第二版）