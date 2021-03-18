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【創科人才招聘】科學園網上職業博覽開鑼　供逾2,400個創科職位（附登記連結）

科技 17:33 2021/03/18

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香港科技園公司在今（18日）至24日舉辦 「香港科學園網上職業博覽2021」，提供2,400多個創科職位空缺，有85%為與科技及研發有關的空缺，包括人工智能工程師、數據科學家、生物醫藥研究員、軟件開發員、用戶體驗(UX)/用戶介面(UI)設計師等。

疫市帶動全球加速部署數碼化方案，即使面臨經濟衰退，創科業界仍然求才若渴。香港科技園公司在今（18日）至24日舉辦 「香港科學園網上職業博覽2021」，提供2,400多個創科職位空缺，更比去年增加超過一倍。

科技園表示，該網上職業博覽有超過270間大型企業、科技公司和初創參與，比去年增加了一百間，並提供大量人工智能及機械人技術、金融科技、生物科技、數據及智慧城市相關的工作機會。該職業博覽平台，提供虛擬展覽攤位，並以即時聊天工具、網絡廣播及演示等，讓企業招攬全球創科人才，與求職者進行交流。

其中企業對科技人才及數據運用技能的需求前所未見，有85%為與科技及研發有關的空缺，包括人工智能工程師、數據科學家、生物醫藥研究員、軟件開發員、用戶體驗(UX)/用戶介面(UI)設計師等。

【疫市職位變革】人力專家：宜學跨部門知識增值　掌握應用科技助轉型

【疫市就業】調查：香港兩成公司繼續凍薪　科技相關行業今年有機加薪

科技園又指出，有關的職位空缺中，71%為入門職位、24%為中層職位；67%歡迎學士學位持有者申請，及14% 歡迎博士學位持有者申請。

TLT創科領袖培訓計劃　下月中截止申請

此外，科技園公司創科學院(HKSTP InnoAcademy)亦已開放新一屆「明日創科領袖培訓計劃」(Technology Leaders of Tomorrow Programme）招募，與超過20間企業合作培育未來創科領袖，截止申請日期為4月15日。

該計劃歡迎有志投身創科、主修科學系或工程學系的大學畢業生參加，入選計劃的學員先在科技園公司進行為期兩個月的實習，之後將加入其中一間科學園的夥伴企業，進行歷時 24 個 月的全職科研工作。

【薪酬揭秘】全球軟件工程師年薪一覽　初入行最高竟可達178萬

【科企培訓】Airbnb招募工程師學徒　為期6個月課程學習編程技能

責任編輯：張寶燕

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