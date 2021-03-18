中國廣交會4月15至24日網上舉行　特設「鄉村振興」專區

新冠疫情令不少展覽都轉為網上舉行，部分更被逼暫停舉辦。中國商務部宣布，第129屆中國進出口商品交易會（簡稱廣交會）將於4月15至24日舉行，為期10天。基於新冠疫情持續，舉行形式將繼續以網上進行，廣交會繼續免收企業參展費用，也不向參與同步活動的跨境電商平台收取任何費用。

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本屆廣交會展覽題材與上屆保持基本一致，按16類商品設50個展區，而進口展就有6大主題，所有展區開幕日起同時上線。另外基於國家為拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興作銜接，特設「鄉村振興」專區，以協助脫貧地區企業開拓國際市場。

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據報道指，在新冠疫情下去年兩次廣交會均有200個國家和地區採購商註冊展覽。

商務部表示，繼續舉辦廣交會有利於鞏固疫情防控和經濟社會發展成果，進一步發揮廣交會全方位對外開放平台作用，為協助企業紓困。廣交會繼續免收參展費，跨境電商平台亦毋須繳交費用。

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責任編輯：羅浩濂