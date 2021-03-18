​​​​​​​【跟錢家學理財@iM網欄】造市、種票！勿做人頭協助莊家造市

所謂人頭，是指那些借出戶口給莊家的人。莊家的一些非法勾當，例如造市和種票，很多時都需要借助人頭來掩人耳目。

操控股票

莊家會通過造市，例如散佈虛假消息或製造虛假交易，誤導投資者買賣由其操控的股票。人頭在莊家的一些造市伎倆中，起著重要的作用。舉例，莊家營造虛假交易，其中一招是把股票經由自己操控的不同戶口互相買賣，就像打乒乓球般傳來傳去，目的是要托高股價，以及產生交投熾熱的假象。

種票

上市公司有些企業活動，例如大比例大折讓供股或私有化，需要由獨立股東投票決定是否通過。莊家為了干預投票結果，會進行種票，即安排人頭股東在股東大會上投票。

圍飛和隱瞞真實持股量

除了造市和種票，莊家也可以安排和指揮人頭參與新股認購活動，即所謂的「圍飛」，令到有關新股的股權集中在自己手上，方便在股份上市後操控其交投和價格。早幾年一些以配售形式上市的創業板股票出現圍飛的情況，受到市場關注。最後，莊家可以利用人頭，隱瞞自己於上市公司的真實持股量，規避一些監管要求。

拒絕借出戶口

莊家會找一些與自己毫無關連的人士做人頭，為自己操控市場的勾當掩人耳目。為了使人願意借出戶口，莊家通常會定期給予人頭報酬，又會保證人頭不用承擔戶口內的損失。然而人頭除了有機會因為涉嫌參與或協助莊家的違法行為，而要負上刑事或民事責任，亦有可能因為借出戶口而要面對證監會所提出的民事訴訟。證監會亦可以向法庭申請禁制令，凍結人頭戶口內的資產，又或者發出限制令，禁止經紀行或任何人買賣有關戶口內的錢和股票。

不想惹禍上身，就要拒絕向別人借出戶口。投資者如有網上投資戶口，應避免讓其他人知道和使用你的帳戶登入名稱及密碼，以控制戶口內的買賣活動。

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