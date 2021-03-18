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【MPF】MPF回報連續5個月正回報 上月總資產額近1.2萬億元

Hot Talk 17:16 2021/03/18

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市料美國保持超低息，或可剌激MPF再連升6個月

強積金(MPF)專家、積金評級公司指，上月MPF總資產再創歷史新高，達1.17萬億元，盡管投資市場仍然波動，但平均回報表現仍連續5個月錄得正增長。積金評級主席叢川普說，2月份人均帳戶資產逾26萬元，按月驟增2292元，再刷新紀錄，但3月份市況更波動，故促打工仔續採多元化投資作自保。

上月MPF表現有如過山車【下一頁

積金評級公司新近發表2月份的強積金計劃淨回報率摘要，該報告指出，萬通保險旗下萬全強制性公積金計劃，以及安聯投資的強積金計劃，2月份單月回報表現最佳，淨回報率齊升1.1%。而龍頭之一滙豐（HSBC）亦升1%而居於前列。

其次，強積金計劃在扣除收費後的資產加權平均回報率中位數為0.4％，是連續5個月錄得正增長，亦是自2012年底以來第2次連續5個月錄得正增長，但卻仍遠落後於2017年1月至2018年1月的連續13個月的正數。

至於放眼較長線，強積金市場的1年累計回報率中位數為19.7％，為過去3年以來最高。

截至今年2月底，強積金總資產達到創紀錄的1.173萬億元，較上月增加了102.21億港元或0.9%。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

滙豐控股（00005） 港股 強積金 退休組合

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