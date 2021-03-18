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【環保回收】L'Oréal調查：疫情下8成港人關注環保　夥社企回收美妝產品容器

商業 17:35 2021/03/18

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香港歐萊雅（L'Oréal）推出全城跨品牌回收計劃，可回收的物料包括睫毛液容器、眉筆筆身及筆蓋、唇膏滾筒及粉底盒等。（L'Oréal提供圖片）

疫情下香港消費者更關注環保問題，香港歐萊雅（L'Oréal）的調查顯示，8成受訪者注意到，由於市民在疫情下使用不可回收的口罩及手套，加上來自外賣的廢棄物增多，環境承受的壓力與日俱增。

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是次調查由香港歐萊雅委託獨立研究機構Yougov於2021年2月以網上問卷的形式進行，受訪對象包括本港1,000名年齡介乎18至50歲的男性及女性美妝產品消費者，以配合集團的全球可持續發展目標「L'Oréal for the Future」。

結果顯示，市民的環保意識有所提升，但回收行動仍然不足，僅30%受訪者適當回收美妝產品的包裝及容器；僅35%受訪者留意到坊間美妝品牌的回收計劃，而參與這些計劃的只有23%，而不回收的主要原因包括回收設施地點不便(41%)及香港回收點不足(32%) 。

調查亦顯示，如店內提供回收服務，62%受訪者有更大可能回收產品容器。因此，香港歐萊雅夥本地環保社企V Cycle，推出全城跨品牌回收計劃，其中Kiehl's、Lancôme及L'Oréal Paris將於本月起於品牌專門店接受產品容器回收。除膠樽外，可回收的物料包括睫毛液容器、眉筆筆身及筆蓋、唇膏滾筒及粉底盒等。

【環保消費】全線屈臣氏夥P&G回收空樽　儲印花換現金券　目標首年回收量達11萬

責任編輯：朱悅瀅

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