【樓市現象】高價成交再現 換樓客710萬購新屯門中心3房 創屋苑歷史新高

美國聯儲局公布最新議息結果，聯邦基金利率維持介乎0至0.25厘，並預期2023年底前不會加息，市場對央行收水的陰霾一掃而空，對樓市前景更利好。最近二手市場氣氛持續暢旺，個別屋苑更開始出現高價成交。

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中原地產營業經理鍾宏遠表示，大市氣氛持續向好，買家入市意欲強勁。分行新近促成新屯門中心7座極高層H室成交，實用面積597平方呎，三房兩廁間隔，業主早前以750萬元放盤，經議價後，以710萬元成交，造價創屋苑歷來新高，折合實用呎價11,893元。

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是次成交買家為同區換樓客，日前沽出自住兩房單位，隨即另購新居，有見上址間隔合用，裝修企理，加上向南，條件合意，議價40萬元便立即承接。原業主於1995年3月以182萬元買入單位，持貨26年轉手，帳面獲利528萬元，單位期內升值2.9倍。

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由新鴻基地產（00016）發展的新屯門中心，屬於屯門區大型私人屋苑，物業於1990年入伙，樓齡31年。屋苑位處屯門西南面邊陲、屯門碼頭以北，較遠離市中心，不過，屋苑附近除居屋外，盡是大型休憩公園和各類型康樂設施場地，居住環境較恬靜。新屯門中心單位總數3,500伙，其中2房間隔比例超過一半，是區內上車人士及家庭客的上車屋苑之一。





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記者：陳詠妍