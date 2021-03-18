英國外相擬與侵犯人權國貿易 會議錄音外洩

英國早前發布未來對外策略方向文件，當中強調英國會堅決捍衛人權。但英媒引述一段外洩錄音，指英國外相藍韜文於外交部會議上表示想與違反人權國家做生意。藍韜文認為人權問題將會限制英國貿易，令英國錯失市場，言論引來多名英國政界人士批評。

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錄音

英國傳媒《赫芬頓郵報》（HuffPost）的報道指，外洩錄音為藍韜文（Dominic Raab）和外交部官員舉行會議的內容。藍韜文在錄音中表示，他堅決認為英國應在全球範圍內進行自由貿易，因為英國如僅和符合《歐洲人權公約》的國家做生意，未來將會錯過和「正增長市場」（growth markets）的交易。

報道指藍韜文又在同一段錄音中表示，他不會因遇到某些問題而放棄整段關係，相信可以透過對話改變對方行為。藍韜文表示，自己能夠想到一些越界行為，逼使一些國家就犯。但他依然相信應嘗試交流以發揮正面效果，即使作用可能並不大。

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藍韜文於報道出街後，隨即受到多方批評。英國國際特赦組織（Amnesty International UK）表示，藍韜文的言論令人震驚，更形容本屆政府在人權方面令人沮喪。有英國工黨影子外相南迪（Lisa Nandy）批評政府與人權狀況不佳的國家談論貿易前景，完全破壞了政府公開許下的承諾。她認為若藍韜文真心相信英國應成為世界最強國家，則應首先排除與犯有種族滅絕罪行，或有其他嚴重侵犯人權行為國家簽訂貿易協議。

外交部（FCDO）發言人表示，外洩錄影片段被刻意剪輯，選擇性地刪減了一些內容以歪曲藍韜文意思，英國一貫支持並捍衛人權。

責任編輯：李俊儀