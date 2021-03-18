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【小米股價】高通5G晶片緊缺 小米、OPPO傳求助聯發科

新經濟追蹤 16:59 2021/03/18

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高通5G晶片交貨期據報長達30周以上，小米、OPPO等傳轉單聯發科。

全球晶片供應緊絀，外媒TechBite報道，全球最大晶片組供應商高通（美：QCOM）受限台積電TSMC（台：2330）產能緊張，加上三星德州廠停工衝擊，5G手機晶片供應受阻，交貨期長達30周以上。小米 （01810） 、OPPO等手機廠商據報已轉單聯發科（台：2454），小米採用高通晶片的比例已從80%降至55%。

小米今日跌0.2%，收報26.2元，成交40億元。

報道指，由於新訂單湧入，聯發科收入預計將創新高。聯發科正大力發展高端晶片，其天璣1000系列晶片組大幅度地替代了高通晶片，而聯發科第二代高端SoC天璣2000系列處理器亦可能在第二季度初交付。同時，小米搭載高通SnapDragon 888的新機庫存可能大幅下降。

OPPO副總裁、中國區總裁劉波早前接受訪問時曾表示，目前全球供應鏈體系非常脆弱，因為消費電子晶片不像汽車和工業控制類的晶片，供應鏈毛利很差，消費類電子的價格競爭，對生態的影響導致供應鏈的問題。毛利差投資就會減少，加上汽車、物聯網（IoT）等需求上升，因此未來兩三年供應鏈仍會很緊張。

富豪汽車月內或暫停中美汽車生產　料第二季情況更嚴峻【下一頁】

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編輯：陳健婷

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