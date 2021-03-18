特朗普身家大縮水 總統任期内蒸發近55億

▲ 新冠肺炎疫情導致特朗普集團的收入大跌，酒店和寫字樓等產業也因而貶值。

美國前總統特朗普卸任後，外界仍關注特朗普的動向。彭博億萬富豪指數指，特朗普就任美國總統期間的身家大縮水，資產於特朗普總統任期内蒸發7億美元（約54.6億港元）。據悉，新冠肺炎疫情導致特朗普集團的收入大跌，酒店和寫字樓等產業也因而貶值。

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彭博社分析特朗普（Donald Trump）自2016年5月至今年1月的財務文件，分析特朗普任職美國總統前後的資產變化。根據彭博億萬富豪指數（Bloomberg Billionaires Index），特朗普總統任期内的身家由30億美元（約234億港元）下跌至23億美元（約179.4億港元）。

據悉，商業物業佔特朗普整體身家的四分之三。但隨著疫情導致愈來愈多人留在家中工作，特朗普名下的寫字樓估值大幅下跌，他持有的主要商業物業料已貶值26％。

另外，特朗普名下也有約12間酒店和度假村，以及19個高爾夫球場。但即使高爾夫球運動於疫情期間變得更受歡迎，特朗普名下位於蘇格蘭的兩個高爾夫球場卻一直蝕錢。

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美國職業高爾夫球協會（PGA）於國會暴亂後更宣布，取消特朗普名下高爾夫球場的2022年賽事主辦權，也可能影響特朗普名下球場的收益。

特朗普的財務狀況一向受外界關注，特朗普集團早前被多方宣佈停止合作關係，對象包括紐約市政府、德意志銀行等等。紐約地方檢察官上月更收到特朗普8年以來的稅務及財務文件，並對此進行查閲，令外界憂慮特朗普會否面臨刑事訴訟。

責任編輯：鄭錦玲