  • 25°C
香港時間 : 2021318日 (四) 17:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

特朗普身家大縮水 總統任期内蒸發近55億

環球社會熱點 17:10 2021/03/18

分享：

新冠肺炎疫情導致特朗普集團的收入大跌，酒店和寫字樓等產業也因而貶值。

美國前總統特朗普卸任後，外界仍關注特朗普的動向。彭博億萬富豪指數指，特朗普就任美國總統期間的身家大縮水，資產於特朗普總統任期内蒸發7億美元（約54.6億港元）。據悉，新冠肺炎疫情導致特朗普集團的收入大跌，酒店和寫字樓等產業也因而貶值。

近半共和黨支持者唔想打疫苗 特朗普呼籲接種 【下一頁】

特朗普歡迎梅根2024選總統「咁我贏面大啲」  【下一頁】

彭博社分析特朗普（Donald Trump）自2016年5月至今年1月的財務文件，分析特朗普任職美國總統前後的資產變化。根據彭博億萬富豪指數（Bloomberg Billionaires Index），特朗普總統任期内的身家由30億美元（約234億港元）下跌至23億美元（約179.4億港元）。

據悉，商業物業佔特朗普整體身家的四分之三。但隨著疫情導致愈來愈多人留在家中工作，特朗普名下的寫字樓估值大幅下跌，他持有的主要商業物業料已貶值26％。

另外，特朗普名下也有約12間酒店和度假村，以及19個高爾夫球場。但即使高爾夫球運動於疫情期間變得更受歡迎，特朗普名下位於蘇格蘭的兩個高爾夫球場卻一直蝕錢。

特朗普﹕全靠我先有新冠疫苗 希望每人都記得 【下一頁】

美國職業高爾夫球協會（PGA）於國會暴亂後更宣布，取消特朗普名下高爾夫球場的2022年賽事主辦權，也可能影響特朗普名下球場的收益。

特朗普的財務狀況一向受外界關注，特朗普集團早前被多方宣佈停止合作關係，對象包括紐約市政府、德意志銀行等等。紐約地方檢察官上月更收到特朗普8年以來的稅務及財務文件，並對此進行查閲，令外界憂慮特朗普會否面臨刑事訴訟。

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

近半共和黨支持者唔想打疫苗 特朗普呼籲接種
2021/03/17
近半共和黨支持者唔想打疫苗 特朗普呼籲接種
特朗普歡迎梅根2024選總統 「咁我贏面大啲」
2021/03/17
特朗普歡迎梅根2024選總統 「咁我贏面大啲」
特朗普唔敢公開批評梅根 怕變第二個摩根
2021/03/15
特朗普唔敢公開批評梅根 怕變第二個摩根
【新冠疫苗】福西促請特朗普 呼籲支持者打疫苗
2021/03/15
【新冠疫苗】福西促請特朗普 呼籲支持者打疫苗
拜登演講收視竟贏特朗普 厭倦浮誇作風？
2021/03/13
拜登演講收視竟贏特朗普 厭倦浮誇作風？
政治 特朗普 美國 美國共和黨 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

英國外相擬與侵犯人權國貿易 會議錄音外洩

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（03月18日 時間17:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（03月18日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月18日 時間17:00）
【東京奧運】叫渡邊直美扮豬 創意總監涉歧視辭職（第二版）
【東京奧運】叫渡邊直美扮豬 創意總監涉歧視辭職（第二版）
美按摩店連環槍擊釀8死 死者大多是亞裔女性
美按摩店連環槍擊釀8死 死者大多是亞裔女性
歐盟疫苗護照 不認可中俄疫苗 但......
歐盟疫苗護照 不認可中俄疫苗 但......
希臘計劃與10國互認疫苗護照 中國都有份
希臘計劃與10國互認疫苗護照 中國都有份
談梅根被歧視 米歇爾望英國王室汲取教訓
談梅根被歧視 米歇爾望英國王室汲取教訓