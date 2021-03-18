▲ 【業績】港華燃氣去年多賺一成 派末期息15仙按年持平

港華燃氣 （01083） 收市後公布業績，2020年股東應佔稅後溢利按年升10.7%至14.5億元，擬派發末期息每股15仙，按年持平。以今日收市報3.5元計，現價股息率約4.3厘。

期內，港華燃氣集團合共銷售120.03億立方米燃氣，增長8%。管道燃氣和相關產品銷售業務營業額，按年跌 2%至106.2億元，主要由於平均售氣價格下跌。售氣量35.99億立方米，較去年增長6%。 燃氣接駁業務的接駁費收入22.1億元，按年升6%。

港華燃氣表示，2020年疫情影響各國經濟發展及社會活動，包括年初時中國採取一系列疫情防控措施，包括要求各行各業停工停產。對集團而言，工商企業受疫情影響在上半年部分時間未能如常營運，故此對第一季售氣量造成影響，因應其後的復工復產，集團全年售氣量也錄得8%增長。

此外，集團去年10月27日宣布，出資47億元人民幣入股上海燃氣，目標是在一年內雙方達致相互持股 25%。港華燃氣指，是次戰略性投資令業務延伸至上海市。

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編輯：趙穎妍