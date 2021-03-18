  • 25°C
香港時間 : 2021318日 (四) 17:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【方圓公關人生@iM網欄】Netflix 公關消失了  公關及傳媒工作停擺影響大

名人薈萃 17:22 2021/03/18

分享：

疫情肆虐下，大家寧願留在家「消費」，網購、手遊、電玩生意大幅增長，以相宜價格訂閱、可與多人共享的影視串流服務供應商Netflix（NFLX-US）亦因多了「煲劇」觀眾而受惠。不過消息指，Netflix未來擬禁止多人共用帳戶，即封殺非同住帳號，市場解讀為「迫使」非付費觀眾訂閱服務，事件肯定令用戶非常失望。隨著疫情逐漸緩和，訂閱用戶增長必定減慢，這是現實，Netflix管理層亦不會沒有評估過，措施一旦落實將面臨流失大量用戶的風險，這是一個艱難的決定，管理層在賭取消非同住帳號有助未來業務盈利，也可掩蓋客戶流失的陣痛。

這個商業決定是正確還是錯誤要假以時日才有答案，但事件在香港同時又引發另一公關危機，就是沒有公關的公關危機，據稱有記者打算查詢Netflix事宜時得知其負責對外傳媒聯絡工作的同事離職，僅提供緊急聯絡電郵，但沒交代情況，也沒有接手傳媒工作同事，令記者查詢無門，不知所措。到底香港地區的公關團隊去了哪？據了解Netflix外判企業傳訊服務，但已於去年底完約，所以目前香港Netflix是公關「真空」狀態，未知是受疫情影響抑或其他原因，但市場已懷疑公司是否已不再重視香港市場？

作為一家上市公司，披露及資訊透明很重要，同時理應要作好查詢應對的準備，以及危機管理，傳媒像客戶的臨時「代言人」，發表公司管理層的回應，公關就是「橋樑」，所以公關行內會為客戶準備模擬問題及答案（Q&A），務求讓傳媒盡快報導利好消息、解釋負面問題。所以企業會考慮聘請財經公關顧問處理一系列的公關工作，包括擬定適當的對外口徑、處理傳媒宣詢及回應、建立傳媒關係、爭取曝光、危機管理。

公關很重要，對人對企業而言都一樣。

作者_周子龍簡介：

前傳媒人，做財經公關多年，雖人窮但志不短，所以身兼多職：大學講師、公關公司老闆、金融中介合伙人、上市公司顧問、資產管理公司董事；對於「做人冇公關」表示痛心疾首，談天說地傾生意講金融，撥亂反正與善人游，做好公關無畏無懼。

更多方圓公關人生@周子龍的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

撰文 : 周子龍

欄名 : 方圓公關人生

最新專欄文章 更多

【方圓公關人生@iM網欄】上市新趨勢顛覆傳統IPO 認清SPAC特性
2021/03/11
【方圓公關人生@iM網欄】上市新趨勢顛覆傳統IPO 認清SPAC特性
【方圓公關人生@iM網欄】內部監控　上市公司企業管治中的重要課題
2021/03/03
【方圓公關人生@iM網欄】內部監控　上市公司企業管治中的重要課題
【方圓公關人生@iM網欄】創新．顛覆．植入 女股神Catherine Wood的品牌藝術
2021/02/24
【方圓公關人生@iM網欄】創新．顛覆．植入 女股神Catherine Wood的品牌藝術
【方圓公關人生@iM網欄】虛擬貨幣浪潮席捲全球 將來是投資也是生活？
2021/02/16
【方圓公關人生@iM網欄】虛擬貨幣浪潮席捲全球 將來是投資也是生活？
【方圓公關人生@iM網欄】 危機製造者的危機處理　沽空機構末路？
2021/02/03
【方圓公關人生@iM網欄】 危機製造者的危機處理　沽空機構末路？

上一篇文章

​​​​​​​【跟錢家學理財@iM網欄】造市、種票！勿做人頭協助莊家造市

下一篇文章

【東京奧運】提議渡邊直美扮奧林pig 創意總監涉歧視辭職 渡邊回應超大方
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【股市熱話】公司唔玩股票同事都入市 憂股災信號出現　網民：等終極一跌
【股市熱話】公司唔玩股票同事都入市 憂股災信號出現　網民：等終極一跌
【異動股】這隻新能源股發盈警 預期全年虧損最少58億人幣 全日不跌反大升近一成
【異動股】這隻新能源股發盈警 預期全年虧損最少58億人幣 全日不跌反大升近一成
【大行報告】內地旅遊業復甦　大摩估呢隻股60日內將跑贏大市　機會率達70％以上
【大行報告】內地旅遊業復甦　大摩估呢隻股60日內將跑贏大市　機會率達70％以上
【職場熱話】公司秘書耍小聰明 印50白紙慳功夫 老闆唔欣賞竟即炒？ 網民：你有沒有懶到咁？
【職場熱話】公司秘書耍小聰明 印50白紙慳功夫 老闆唔欣賞竟即炒？ 網民：你有沒有懶到咁？
【一家三口安樂窩】80後夫婦擲60萬裝修上車盤　設計師善用玻璃間隔　增屋內透光度　580呎單位變LINE FRIENDS展覽館
【一家三口安樂窩】80後夫婦擲60萬裝修上車盤　設計師善用玻璃間隔　增屋內透光度　580呎單位變LINE FRIENDS展覽館
【職場熱話】面試問了一個問題 反被面試官問「關你什麼事？」 網民：你戳到他痛處
【職場熱話】面試問了一個問題 反被面試官問「關你什麼事？」 網民：你戳到他痛處