【方圓公關人生@iM網欄】Netflix 公關消失了  公關及傳媒工作停擺影響大

疫情肆虐下，大家寧願留在家「消費」，網購、手遊、電玩生意大幅增長，以相宜價格訂閱、可與多人共享的影視串流服務供應商Netflix（NFLX-US）亦因多了「煲劇」觀眾而受惠。不過消息指，Netflix未來擬禁止多人共用帳戶，即封殺非同住帳號，市場解讀為「迫使」非付費觀眾訂閱服務，事件肯定令用戶非常失望。隨著疫情逐漸緩和，訂閱用戶增長必定減慢，這是現實，Netflix管理層亦不會沒有評估過，措施一旦落實將面臨流失大量用戶的風險，這是一個艱難的決定，管理層在賭取消非同住帳號有助未來業務盈利，也可掩蓋客戶流失的陣痛。

這個商業決定是正確還是錯誤要假以時日才有答案，但事件在香港同時又引發另一公關危機，就是沒有公關的公關危機，據稱有記者打算查詢Netflix事宜時得知其負責對外傳媒聯絡工作的同事離職，僅提供緊急聯絡電郵，但沒交代情況，也沒有接手傳媒工作同事，令記者查詢無門，不知所措。到底香港地區的公關團隊去了哪？據了解Netflix外判企業傳訊服務，但已於去年底完約，所以目前香港Netflix是公關「真空」狀態，未知是受疫情影響抑或其他原因，但市場已懷疑公司是否已不再重視香港市場？

作為一家上市公司，披露及資訊透明很重要，同時理應要作好查詢應對的準備，以及危機管理，傳媒像客戶的臨時「代言人」，發表公司管理層的回應，公關就是「橋樑」，所以公關行內會為客戶準備模擬問題及答案（Q&A），務求讓傳媒盡快報導利好消息、解釋負面問題。所以企業會考慮聘請財經公關顧問處理一系列的公關工作，包括擬定適當的對外口徑、處理傳媒宣詢及回應、建立傳媒關係、爭取曝光、危機管理。

公關很重要，對人對企業而言都一樣。

作者_周子龍簡介： 前傳媒人，做財經公關多年，雖人窮但志不短，所以身兼多職：大學講師、公關公司老闆、金融中介合伙人、上市公司顧問、資產管理公司董事；對於「做人冇公關」表示痛心疾首，談天說地傾生意講金融，撥亂反正與善人游，做好公關無畏無懼。

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