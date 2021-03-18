【職場熱話】面試遇到老闆直指上一份工作浪費時間 網民：求職者是找工作不是來乞討的

面試官無意間的一句話可能令面試者感到不滿，近日有網民在台灣討論區發帖，分享面試的經歷，直斥面試公司的老闆在面試過程中十分沒禮貌，她感到很不滿，認為「浪費了一早上時間。」

事主面試經歷：

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事主補充指她畢業後有短暫從事該行業，副業也跟該行業有關。而且面試其他間錄取最少都有3萬台幣（約8,000港元），「第一次遇到公司直接開24K的」。雖然這行基本上加班也沒有加班費，但是老闆態度讓事主感到十分不舒服，「有夠沒禮貌，浪費了一早上時間。」

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帖文一出不少網民都指控老闆的不是，「懂得拒絕很棒，求職者是找工作不是來乞討的」、「下一家會更好」、「這種主管光面試就不尊重了別期待進去後會得到尊重」、「這種不尊重人的主管，進去很容易被壓榨」「時間觀念都沒有的 ，就換一間吧。」

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責任編輯：黃苑筠