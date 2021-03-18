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39歲白人男子連環襲擊 華裔 75歲老婦及83歲老翁成目標 婦人不甘還擊

環球政經 16:44 2021/03/18

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據外媒報道，一名75歲華裔老婦今天（18日）於三藩市當地被襲，其後該名婦人還擊。懷疑施襲的是一位39歲白人男子，在襲擊老婦之前該男子懷疑向一名83歲華裔老人施襲，警方接報到場，嫌疑人當時已經向第二名市民shi正逃離保安人員追捕。

【新冠肺炎】懷孕母親接種疫苗嬰兒同獲抗體？  以色列研究20名第三期懷孕婦女   發現胎盤將抗體傳至胎兒？：【下一頁

受傷的婦女向記者表示，當男子無端毆打她時，她一直靠在電線桿上，另外於記者采訪期間，該婦人以中文不斷重複：「你這個混蛋，為甚麽打我？」然後轉向人群續指：「就是這個混蛋打我！」狀甚激動。

高先電影院獲接報 一名新冠肺炎確診者於上周日到訪 下午到訪者要留意：【下一頁

現場消息指擔架上的39歲男子嘴受傷流血，女子則眼睛受傷。 在此襲擊發生之際，當地已經有報道指於疫情流行期間，針對亞裔美國人的襲擊案件有所增加。
 

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責任編輯：翁嘉陽

美國 三藩市 新冠肺炎疫情

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