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好處大於風險 世衛建議繼續使用阿斯利康疫苗

環球政經 15:13 2021/03/18

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針對有民眾接種阿斯利康疫苗後出現血栓問題，世界衛生組織（WHO）發表聲明指，以目前的最新數據顯示，阿斯利康疫苗帶來的好處大於風險，建議各國繼續接種。

【新冠疫苗】阿斯利康表示未有證據顯示 疫苗有增加血栓的風險下一頁

歐洲多國包括德國、法國及意大利等先後停止為國民接種阿斯利康疫苗。世衛疫苗安全諮詢委員會日前表示，疫苗不會減輕其他原因所誘發的疾病或減少死亡個案，形容血栓栓塞經常出現，指靜脈血栓栓塞是全球第三大常見心血管疾病。

【新冠疫苗】日政府研究推「疫苗假」 以鼓勵民眾接種下一頁

    點擊圖片放大
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委員會又表示雖然多國陸續提醒注射疫苗可能誘發血栓栓塞問題，但亦不能充分肯定問題是與接種疫苗有關，認為接種阿斯利康疫苗好處大於風險，建議繼續接種。

世衛將繼續與歐洲藥品管理局及各國保持緊密溝通，關注疫苗的安全性問題，在完成研究數據後將立即向公眾公布數據。

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撰文 : 馮卓謙

疫苗 歐洲 世界衞生組織
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