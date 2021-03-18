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【日本疫情】日本宣布於周日提前解除首都圈緊急狀況

股樓投資 17:31 2021/03/18

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日本首相菅義偉宣布，將於周日(20日)起解除首都圈東京都、千葉、神奈川及埼玉一都三縣的緊急事態宣言，較原定下周一(22日)提前2天的時間，這意味著由今年1月向11都府縣所發出的宣言將全部獲解除。

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節省人力和醫院資源 日本自動售貨機販賣檢測套裝：【下一頁

當局解釋，感染症專家等組成的咨詢委員會早前開會討論後，均認為現時實施的防控措施加強發揮作用，同時展開全國疫苗接種計劃及病床使用率下降等情況，故一致同意提前解除緊急狀況。惟警告現時單日新增確診個案數字現上升趨勢，故未來仍會加強對新冠變種病毒檢測。

日本政府在今年1月份時向1都3縣再度發出緊急狀況，為期1個月的時間，其後擴至愛知、大阪等7個府縣；待當地疫情有所緩和後，便逐步解除針對各都府縣的緊急狀況宣言。

 

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責任編輯：潘曉豐

日本 菅義偉 疫情

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