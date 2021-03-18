5年前買港島新盤收租　突然蝕賣單位去套現　代理：業主將資金轉向另一種投資

樓市市道暢旺，不只是藍籌屋苑，就連至二、三綫屋苑，甚至是資助房屋也錄高價成交。不過，二手市場仍錄少量蝕讓成交，以筲箕灣香島為例，有業主為了將資金轉向另一種投資，最終不惜蝕賣單位。

中原黎百祥說，香島2座低層E室，實用面積484平方呎，兩房間隔，望柏架山山景，剛以908萬元連租約易手，實用呎價18,760元。他續說，單位現時以19,600元租出，以上述成交價計，租金回報率約2.6厘。

資料顯示，原業主於2016年12月以941萬元買入單位，持貨5年，現帳面微蝕33萬元，物業期內貶值3.5%。黎百祥續說，業主打算將資金轉向另一種投資，因此賣樓套現。談到近期市況，黎百祥說，市場暢旺，香島本月錄得2宗成交， 平均實用呎價為19,260元。

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