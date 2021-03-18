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【疫苗接種】港府研通關增接種誘因　港商傾向打哪款？

商業 16:26 2021/03/18

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各地認可的疫苗不同，應該打哪款疫苗？（法新社資料圖片）

有指港府為鼓勵市民接種疫苗，正研究通關等誘因。香港工業總會主席葉中賢表示，若屬實對廠商來說是好消息，相信旗下會員一定會接種。不過各地認可的疫苗不同，應該打哪款疫苗？

【疫苗接種】各地認可疫苗不同　商會建議由世衞指定

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葉認為，大部分會員在內地有廠房、生意及物業，加上理應和內地通關先於和國外通關，故不少會員會考慮或已打國產科興疫苗。他補充，留意到有些歐盟國家，尤其是中歐及東歐國家有接種中國疫苗，相信歐盟成員國為了互通，應該會協調，最終可能會認證中國疫苗，現時持審慎樂觀態度。

鐘錶公司嘉豐（香港）企業於內地及歐洲等地都有業務，其董事總經理蔡宗富坦言，對接種疫苗感困惑，「無可能所有疫苗都接種，最好待各國一致認可疫苗後才接種。」因此他建議，世衞認可更多疫苗，以便市民通行各國。

不過，若港府以通關作接種疫苗的誘因，蔡表示，由於內地有廠房，加上內地生意佔6至7成，會傾向接種國產疫苗，以便通行內地。至於歐盟只認可獲歐盟相關部門批准使用的疫苗，他認為，可繼續與當地客人舉行視像會議、將樣本寄去歐洲等方法，來代替出國。

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記者：朱悅瀅

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