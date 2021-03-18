【長實│利好】李嘉誠李澤鉅新招增持長實　長實170億收購李嘉誠基金會資產、溢價近一成回購　承諾派息不減

▲ 長實170億從李嘉誠基金會收購資產、溢價近一成回購 李嘉誠李澤鉅變相增持、承諾派息不減

李嘉誠、李澤鉅父子變相增持長實 （01113） ，長實公布，擬動用170億元現金從李嘉誠基金會收購4項基建資產，包括長實已經持有的公用公司Northumbrian Water、Wales & West Utilities 及 Dutch Enviro Energy經濟權益。長實表示，建議收購符合公司既定企業策略，加強穩定收入來源，同時承諾交易作實後，今年股息不會較去年減少。

主席李澤鉅稱，完成交易可以令「股價靚仔啲」。

據長實通告，完成交易後，李嘉誠、李澤鉅持股會由35.99%，增至45.03%。獨立股東會由64%減至54.97%。

實際操作上，長實會以支付股份向李嘉誠基金會發行3.33億股份，每股作價51元。

同一時間，長實會以每股51元的回購並註銷最多為股份數目上限的股份，即3.33億股股份。回購價格較連續10個交易日長實股價溢價1成，較今日收市價47.05元，就溢價8.4%。

李嘉誠李澤鉅去年年內131次增持長實，股權增加多少？可見【下一頁】

李澤鉅：樓市中長線平穩發展基調料可維持不變

長實同日公布，去年基礎溢利跌32.5%至193.39億元，列帳溢利則因投資物業公平值減少及酒館物業資產需減值9.95億 元，跌44%至163.32億元，集團酒館物業資產需減值港幣9億 9,500萬元。長實每股末期息減少7.6%至1.46 元；全年股息下跌14.3%至1.8元。

主席李澤鉅預期，本地經濟及就業情況於上半年將繼續受疫情影響，仍然面對較大挑戰，待疫苗接種普及和疫情轉緩，全年經濟可望錄得正增長。由於低息環境持續及用家需求穩健，樓市中長線平穩發展基調料可維持不變，並繼續由房屋政策主導。

同系長和業績，可見【下一頁】

李澤鉅指，在經濟不景環境下，今年將充滿困難及不確定性，集團將加強風險管理，持續鞏固優質盈利及固定收入基礎，並秉持「穩健不忘發展」 原則，繼續迎難而上，踏實經營，穩步發展，為股東創造價值。集團對整體業務於疫情好轉、 經營環境改善之際重拾增長感到樂觀。

去年已確認物業銷售收入減少40%

本地物業市場因連番爆發新冠疫情而備受壓力，惟新盤銷情反映市場仍然存在強勁之購買力，而利率低企亦有助支持及穩定樓市。去年已確認物業銷售收入減少40%至386.7億元，當中香港大減82%。截至去年底，已簽訂合約但未確認的物業銷售為412.54億元，當中321.28億元會於今年確認。

若干酒館物業資產需減值9.95億元

疫症蔓延嚴重打擊本地消費活動，零售市道持續疲弱，集團為旗下物業租戶提供針對性方案以紓緩其經營壓力，共渡時艱。年內租金收入受影響，而寫字樓物業亦面對疫情及經濟放緩 的不利因素，整體物業租務收益較上年度下跌14%。

長實去年飛機租賃收益因飛機減值及應收賬款撥備影響而減少，淨收益為11.2億元。Greene King去年經營困難，若干酒館物業資產需減值9.95億元，而其他經營虧損為24.67億元。

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