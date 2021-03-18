【大行報告】醫學美容業務成新增長引擎　花旗籲買入康哲藥業 大升目標價134%

花旗發表研究報告，預期康哲藥業（00867）醫學美容業務將維持強勁表現，與大健康業務一同成為未來新增長引擎，投資評級由「中性」上調至「買入」，目標價由11.1元大幅調升134%至26元，康哲股價今日（18日）破頂，高見18.8元，收報18.2元，升14.8%，距目標價潛在升幅42.9%。

報告指出，康哲藥業上月宣布收購皮膚綫專業公司Luqa Ventures全部股權，並已獨立發展皮膚科及醫學美容業務，預期集團將繼續投資以加強產品綫，未來幾年料持續增聘人手，並拓展美容院、分銷商、電商平台等銷售渠道。

該行指出，管理層承諾每年獲得5種有競爭力的創新藥物授權，同時康哲藥業還有數種藥品預計將在未來幾年在中國推出，包括計劃今年推出的癲癇用噴劑等，預期將持續為收入帶來貢獻，因此分別上調公司2021及2022年的盈利預測39%及57%。

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記者﹕郭秀慧