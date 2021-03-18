【東京奧運】提議渡邊直美扮奧林pig 創意總監涉歧視辭職 渡邊回應超大方

日本東京奧運一波三折，近日又再傳出歧視風波，負責籌畫東京奧運開幕式的創意總監佐佐木宏，被媒體爆出曾提出知名諧星渡邊直美扮豬出場，以切合奧運「Olympics」諧音「奧林pig」。事件傳出後，佐佐木宏被痛批，他於18日凌晨發道歉聲明，同時向東奧組委會請辭。渡邊直美及後透過公司發聲明，大方表示對自己的體型感到滿意，不會拘泥於肥胖體型，盡力的展現「渡邊直美」。

【職場熱話】網民投訴面試時HR聽到他住在公屋就一臉不屑 大嘆：住公屋係原罪？【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

渡邊直美今日發表聲明，表示自己於去年曾接獲邀請，參與東京奧運的開幕儀式演出，但因疫情關係究情沒有下文，因此得悉相關報道時感到十分驚訝。她回應指，自己的體型龐大是事實，亦理解工作時會因體型被揶揄，但她表明指對自己的體型感到滿意，因此一直以來自己都可以不拘外表，盡力以「渡邊直美」的身份表演。

Facebook招聘程序涉種族歧視 黑人婦女工作經驗與學歷皆相符 被拒錄用後向EEOC投訴【下一頁】

日本《週刊文春》報道，佐佐木宏本月在工作群組向同事提議，讓身材豐滿的日本諧星渡邊直美穿粉紅色服飾，在開幕禮上扮豬從天而降登場。但當時佐佐木宏的提案遭內部強烈反對而撤回，未有再進一步討論有關話題。事件引起日本社會譁然，佐佐木宏其後發布聲明向渡邊直美及受事件影響的人致歉，並透露已向東奧組委主席橋本聖子請辭。

東京奧運籌備工作風波不斷，先因新冠肺炎疫情而要延期舉行，後有東奧組委會前主席森喜朗才因發表歧視女性言論遭批評，最終更因此辭職，改由前奧運大臣橋本聖子接任。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳楚琨

