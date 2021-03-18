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【新iPad】外電：蘋果最快於4月推新iPad Pro　應對在家工作增加

Hot Talk 16:11 2021/03/18

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【新iPad】外電：蘋果最快於4月推新iPads Pro　應對在家工作增加

彭博資訊報道，蘋果Apple（美：AAPL）最快會於4月推出新iPad，而新iPads將會是高端iPad Pro系列，配備已改良的鏡頭、更快的處理器及新款LED顯示屏，光度及對比也會改善。現時蘋果11寸iPard Pro售價799美元，面積更大、達12.9寸的iPad Pro售價由999美元起。

報道指，由於疫情下在家工作增加，消費者對iPad的需求激增。蘋果iPad在最近的銷售旺季季度銷售額達84億美元，按年增加42%。

蘋果在去年第四季穿戴裝置出貨量奪冠，詳見【下一頁】

過去蘋果一般會在秋季推出大部分新產品，包括iPhones，但有時候也會在春季推出一些焦點度較低的產品。值得留意的是，蘋果於春季沒有舉行發布會。

蘋果近年將iPad Pro系列，推銷成手提電腦的代替品，同時推出滑鼠及鍵盤配件，如價值299美元的鍵盤。

相關文章：【iPhone 12】蘋果用家「要大不要小」　iPhone 12 mini傳減產

相關文章：【蘋果Apple】郭明錤：料蘋果明年推頭盔式AR產品 售價或達1000美元

 

編輯：陳韻妍

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） 在家工作 Apple iPad Pro iPad 滑鼠 處理器 鏡頭

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