【業績｜長和系】長和績後跌2%　去年少賺27%、削末期息至1.7元

▲ 長和公布2020年業績，圖為公司主席李澤鉅

長和（00001）周四公布2020年業績，長和去年少賺27%至291億元，稍遜外界預期。長和公布派末期息1.7元，按年少26%，全年派息就減27%至2.314元。若果撇除IFR16會計準則更改，長和去年盈利為290億元，同樣按年跌27%。

據彭博數據統計，11家券商平均料長和去年盈利按年跌12%至294億元。

長和周四公布業績前股價升1.4%，收報62.9元，成交4.15億元。績後股價受壓，最新報61.65元跌約2%，早段曾低見61.1元、跌幅2.9%。

長實業績如何？李嘉誠李澤鉅最新「財技」增持？可見【下一頁】

以IFRS 16前收益總額計，長和收入按年跌8%至4038億元，當中以能源業務表現最差，按年跌35%至312億元，佔收入比例最高的零售業務收入按年跌6%至1596億元，電訊業務CK Hutchison Group Telecom則跌3%至907億元。

長和去年在企業層面有多項大動作，包括完成Vodafone Hutchison Australia（VHA）與TPG Corporation Limited合併；協議以代價總額100億歐羅向Cellnex出售歐洲電訊發射塔資產，去年完成向Cellnex出售三個國家發射塔，兩者為長和分別帶來92億攤薄收益、166億元收益。

長和年初完成赫斯基與Cenovus Energy合併，長和在赫斯基除稅後減值支出共187億元。

長和主席李澤鉅表示，今年經營境況將與2020年下半年相若，集團會靈活應對，將僱員及客戶的健康與安全置於首位，並保持穩健的資產負債水平與流動資金。長和於去年底債務淨額對總資本淨額比率為22.2%，預期將隨著各項交易於2021年完成後進一步下降。

相關文章：

【業績│公用股】長建去年少賺三成照增派末期息至1.79元 股價升不足1%

【業績│公用股】電能去年少賺14%末期息增至2.04元 現價股息率6.3厘

【業績】長江生命科技去年純利減少31%末期息不變 李澤鉅：對宏觀商業環境及營運狀況審慎樂觀

記者：麥德銘