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【香港出口】1月出口貨量升超過44%　價格微跌0.4%

商業 16:33 2021/03/18

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繼較早時發表2021年1月份對外商品貿易的貨值統計數字後，政府統計處今日發表該月份對外商品貿易貨量及價格統計數字。今年１月與去年同期比較，香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別上升44.6%及37.2%。

【好想去日本】進口日本食材成本增1成　富臨飯店為何堅持採用？
 
不過，今年1月與去年1月比較，商品整體出口價格下跌0.4%，而商品進口價格則上升0.5%。另一方面，經季節性調整的數字顯示，截至2021年1月為止的3個月與對上3個月比較，商品整體出口貨量及進口貨量分別上升9.1%及10.3%。
 
2021年1月與2020年1月比較，輸往台灣（71.4%）、越南（67.4%）、中國內地（內地）（59.3%）、美國（20.9%）及日本（20.3%）的整體出口貨量錄得雙位數字升幅。
 
與此同時，輸往越南（-4.1%）、日本（-1.3%）、美國（-0.5%）及內地（-0.2%）的整體出口價格下跌。另一方面，輸往台灣的整體出口價格則上升0.8%。
 
2021年1月與2020年1月比較，來自台灣（55.0%）、內地（43.5%）、日本（37.7%）、韓國（33.9%）及新加坡（31.9%）的進口貨量錄得雙位數字升幅。與此同時，來自韓國（5.0%）、台灣（3.9%）、新加坡（1.9%）及日本（1.2%）的進口價格上升。另一方面，來自內地的進口價格則下跌2.0%。

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責任編輯：葉泳珊

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