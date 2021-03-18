【人民幣定期存款】人民幣半年定存最高息2.45厘 中小行息率3連加冀追落後

▲ 聯儲局續放鴿，再凸顯人民幣逾兩厘息，在低息環境具賣點。

人民幣吸存戰續升級，今天（3月18日）再有兩間中小行加人民幣定期存款息，包括大眾銀行全面調高短中長息，華僑永亨更3連加。專家預計，季結在即扯高拆息，料加息搶客戰持續至下月。業界認為人民幣仍具息差優勢，畢竟聯儲局再放鴿，議息後明言低息延至2023年，料兩年內暫難加息。

各港銀半年人幣定存息率，可按下圖了解

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而現時華僑永亨人幣定存最高息是半年期，累升0.2厘至2.2厘，打入5甲榜，但息率仍不及南商的2.45厘高。惟須注意，眼下不少人幣定存特惠息於月底到期，如花旗一個月享2.5厘，門檻為等值廿萬港元新資金等。參考今天的離岸拆息續高企，一個月以上逾3厘，6個月更達3.2厘，大小銀行搶高定期存款息，仍有水位。

花旗銀行投資策略及財富管理策劃部主管黄栢寧今早回應本報查詢指，聯儲局議息後的調整，非常接近該行的預期，儲局並發出了明確的信息，強勁的增長或通脹率，按年或略高於2%，都不一定會導致加息。此外，料美債10年期債券孳息率年內區間約1.5厘至兩厘。

季結在即，不少銀行正加息搶存【下一頁】

黃栢寧繼續維持早前推算，預計美國將在今年第4季度開始，縮減購買資產，最快或於2022年底加息。他預期，美元今年高低位預測介乎89.2至92.4，年底目標為高位92.4。至於對在岸人民幣年內高低位預測，保持6.26至6.55，年底目標為6.26。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪